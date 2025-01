Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, a exprimé mercredi un «sentiment d'injustice» après l'exclusion la veille de son directeur sportif Mehdi Benatia à la fin du 16e de finale de Coupe de France perdu contre Lille.

Pablo Longoria s’exprime par rapport au carton rouge de Medhi Benatia 🟥 :



« Pour moi c’est une INJUSTICE !



Je ne changerais pas mon message concernant l’équité et la cohérence pour toutes les équipes ».



🎥 (@Rothensenflamme) pic.twitter.com/E9wbntOq3b — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 15, 2025

AFP Clara Francey

«Naturellement, c'est un sentiment d'injustice, on le voit depuis le début de la saison, je ne change pas mon message de cohérence, d'équité pour tout le monde», a réagi le dirigeant espagnol sur RMC.

La fin de match entre Lille et l'OM (1-1, le Losc qualifié aux tirs au but) a été très tendue autour des bancs de touche avec l'intervention du président du Losc Olivier Létang, et le directeur du football de l'OM Medhi Benatia a été expulsé.

«On voit qu'à la mi-temps Mehdi Benatia cherche à venir calmer tout le monde, donc voir ce qu'il se passe à la fin du match je ne l'accepte pas», a déclaré Pablo Longoria.

«Quand quelqu'un touche un membre de ma famille je réagis, tous les membres du club sont de la famille, je ne comprends pas ce qu'il s'est passé», a-t-il ajouté. «Ça doit être pour les deux côtés, et je ne vais pas mal parler d'Olivier Létang, on a une très bonne relation», a précisé le président marseillais.

«C'est facile d'aller contre l'OM dans les décisions», a critiqué Pablo Longoria, qui a lui même été suspendu un match en début de saison pour une colère envers l'arbitre contre Angers en Ligue 1 (nul 1-1 à domicile).

«Je ne vais pas ici me victimiser en disant "c'est toujours l'OM". Ce que je demande, c'est plus de cohérence», a-t-il insisté. «On est toujours visés, parce qu'on cherche à mettre de la pression à très haut niveau.»

Au lieu d'un arbitre représentant une «autorité véhémente, autoritaire», «il faut une coopération, normaliser les relations de l'arbitre avec tous les acteurs», selon Pablo Longoria. Mardi soir, «dans un moment où il y a un but dans les dernières minutes (l'OM a égalisé dans le temps additionnel, NDLR), les émotions sont à 100% pour tous les acteurs, qu'y a-t-il de plus intelligent que de calmer tout le monde, plutôt que de mettre un carton rouge ?»

Concernant l'expulsion de Benatia, déjà suspendu à la suite de ses propos envers l'arbitre du match Lyon-Marseille, «je ne vais pas commenter si c'est un délit de sale gueule, je peux avoir mon avis, mais il y a un narratif autour de Mehdi ces dernières semaines que je n'aime pas», a dit Pablo Longoria.