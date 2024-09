Avec Young Boys, Lugano et Saint-Gall, trois équipes suisses seront représentées cette année dans les compétitions de l'UEFA. Seul blue Sport diffuse toutes les rencontres des clubs suisses en direct. Rendez-vous dès demain avec YB contre Aston Villa à partir de 18h15 en direct du stade du Wankdorf ! Raphaël Wicky rejoint blue Sport !

Raphaël Wicky rejoint l’équipe de consultants de blue Sport. KEYSTONE

Communiqué blue Sport Nicolas Larchevêque

Raphaël Wicky, 75 sélections avec la Nati, champion de Suisse, comme joueur avec Sion, a également porté le maillot du Werder Brême, de l’Atlético ou encore de Hambourg. Ancien entraîneur de Bâle, Chicago et YB avec qui il a remporté le titre en 2023, Raphaël Wicky vient compléter l'équipe de consultants de blue Sport, en Suisse romande et en Suisse alémanique. A 47 ans l’ancien milieu de terrain et entraîneur charismatique va apporter son expérience dans l’analyse des rencontres phares des coupes européennes.

Pour Alex Burkhalter, Directeur de la rédaction, il s'agit d'une formidable opportunité : «Raphaël Wicky, riche de ses expériences de joueur et maintenant entraîneur sera une immense plus-value pour les abonnés blue Sport. Je me réjouis déjà de sa présence et de ses analyses sur le plateau de Granges-Paccot !»

Avec une équipe de consultants aussi diversifiée et composée de fortes personnalités, nul doute que chaque soirée européenne sera disséquée et analysée avec compétence et passion.

Raphaël Wicky : «Je me réjouis de rejoindre l’équipe de blue Sport et de partager, avec les téléspectateurs mes expériences vécues comme entraîneur dans ces grandes compétitions que sont la Champions League et l’Europa League».

Tous les matches uniquement sur blue Sport

YB a tiré le gros lot : Dans la phase de ligue de l'UEFA Champions League, les Bernois rencontrent des adversaires de premier plan comme l'Inter Milan et Barcelone. Que ce soit les mardis soirs, mercredis soirs, et même jeudi lors de la première semaine, tous les matches seront retransmis en direct sur blue Sport.

Toutes les rencontres de l'UEFA Europa League, tous les matches avec participation suisse ainsi que les meilleures confrontations de l'UEFA Conference League sont également diffusées sur blue Sport.

«Le nouveau mode de fonctionnement des compétitions de l'UEFA signifie plus de matches à diffuser pour nous, mais surtout plus de suspense et d'émotions, du début septembre jusqu'en janvier - du football de la catégorie reine sans interruption», se réjouit Alex Burkhalter.

