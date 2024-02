Le Bayern Munich et Thomas Tuchel entament cette nouvelle journée de Bundesliga sous pression après deux défaites de suite tandis qu'en Angleterre, Manchester City peut doubler Liverpool et prendre la tête de la Premier League. En Italie, l'Inter a l'occasion de prendre le large au classement, tandis qu'en Espagne, le Barça et l'Atlético doivent impérativement se réveiller.

Lamine Yamal et le FC Barcelone doivent impérativement s'imposer contre le Celta Vigo. IMAGO

Allemagne : victoire obligatoire pour le Bayern à Bochum

Battu deux fois de suite à Leverkusen (3-0) en championnat, et à Rome par la Lazio (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le Bayern de Thomas Tuchel enchaîne un troisième déplacement en l'espace de neuf jours, dimanche (17h30) sur la pelouse de Bochum, 14e de Bundesliga (22 points).

Le club bavarois aborde cette rencontre perclus de doutes, avec son entraîneur plus que jamais sous pression.

Depuis la saison 2012/13, début de l'hégémonie munichoise sur le foot allemand (onze titres de champion d'affilée), le Bayern n'a enchaîné qu'à cinq reprises deux défaites.

Le déplacement à Bochum s'annonce crucial pour garder un espoir en championnat, avec déjà cinq points de retard sur Leverkusen (50 contre 55 points), leader invaincu cette saison (31 matches toutes compétitions confondues, 26 victoires, quatre matches nuls) qui se déplace à Heidenheim, 9e avec 27 points et qui ne cesse de surprendre pour sa première saison en Bundesliga.

Angleterre : double balle pour City

Manchester City, triple tenant du titre, dispose d'une occasion en or pour récupérer une première place qui lui échappe depuis deux mois et demi en Premier League.

L'armada de Pep Guardiola, regonflée par les retours d'Erling Haaland et Kevin De Bruyne, délogera Liverpool si elle bat Chelsea samedi (18h30) puis Brentford mardi (20h30) en match en retard, également à la maison.

Les Citizens terminent en général leur saison en trombe, la concurrence est prévenue: le leader liverpuldien ne doit pas se relâcher samedi (13h30) contre Brentford à Anfield, ni le troisième Arsenal plus tard à Burnley (16h00).

A Londres, la bataille pour la quatrième place se jouera à distance samedi entre Tottenham (4e, 47 pts), hôte de l'irrégulier Wolverhampton, et Aston Villa (5e, 46 pts), battu deux fois en trois matches avant d'aller chez Fulham.

Italie : choc des extrêmes

Ligue des champions oblige, l'Inter Milan qui reçoit mardi l'Atlético Madrid en 8e de finale aller de la C1, donnera vendredi (21h00) le coup d'envoi de la 25e journée du Championnat d'Italie. Le leader reçoit la lanterne rouge, la Salernitana, qui a empoché 47 points de moins que les Nerazzurri et qui vient de changer d'entraîneur.

Il n'y aura donc pas de derby des Inzaghi entre Simone et son frère ainé Filippo, limogé par le club de Salerne avec un bilan calamiteux de deux victoires, dix défaites et quatre nuls en cinq mois.

En cas de succès, l'Inter comptera --au moins provisoirement-- dix points d'avance sur la Juventus Turin qui se rend samedi chez un autre mal classé, Vérone (18e). La Juve n'a plus vraiment le droit à l'erreur après son faux-pas à domicile (défaite 1-0) contre l'Udinese lundi dernier.

La journée se refermera dimanche (20h45) avec un derby marqué Berlusconi, entre Monza (11e), propriété de la famille de l'homme d'affaires et chef du gouvernement décédé en juin, et l'AC Milan (3e), propriété du «Cavaliere» entre 1986 et 2017.

Espagne : réveil obligatoire pour le Barça et l'Atlético

Le Real Madrid (1er, 61 pts), malgré de nombreux blessés dont Jude Bellingham, a pris le large en Liga et peut continuer de le faire en se déplaçant à Rayo (14e) dimanche (14h00).

Surtout si le Barça (3e, 51 pts) et l'Atlético (4e, 48 pts) font de nouveau du sur place, comme le week-end dernier. Pour continuer la course au titre, ils doivent se réveiller: le premier se déplace à Celta Vigo (17e) et le second reçoit Las Palma (8e).

Les hommes de Xavi, qui restaient sur trois matches sans victoire depuis l'annonce fin janvier du départ du technicien catalan en fin de saison en raison des mauvais résultats de son équipe, n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent maintenir en vie un mince espoir de conserver leur titre.

Ils peuvent profiter d'un déplacement plus compliqué pour le surprenant Gérone (2e, 56 points) à l'Athletic Bilbao (5e, 46 pts).