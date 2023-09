L'équipe de Suisse féminine est de retour sur le terrain pour la nouvelle Ligue des Nations. La sélectionneuse Inka Grings a nommé six nouvelles joueuses par rapport à la Coupe du monde.

Das Aufgebot für die Premiere der UEFA Women's Nations League

La sélection pour la première édition de l'UEFA Women's Nations League

La rosa per la prima edizione della UEFA Women's Nations League pic.twitter.com/doC70MT4no — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) September 5, 2023

La Ligue des nations, nouvellement créée, fait partie de la préparation pour l'Euro 2025 qui se tiendra en Suisse. Dans la ligue A, la Suisse est dans un groupe avec la Suède, 3e du Mondial, l'Italie et l'Espagne, championne du monde. C'est contre ces deux dernières que les Suissesses débuteront la compétition les 22 et 26 septembre.

Grings a profité de l'occasion pour intégrer d'autres joueuses dans le cadre. Elle a effectué six changements par rapport à la Coupe du monde. Alors que Leela Egli (Zurich) et Noemi Ivelj (Grasshoppers) font partie de la sélection pour la première fois, Aurélie Csillag (Bâle), Alayah Pilgrim (Zurich), Riola Xhemaili (Wolfsburg) et Smilla Vallotto (Hammarby) sont de retour.

Ana-Maria Crnogorcevic ne sera pour sa part pas de la partie. La joueuse de Barcelone bénéficie d'une pause afin de pouvoir clarifier son avenir en club. Dans les buts, après le retrait de la numéro 1 Gaëlle Thalmann, la concurrence bat son plein. Grings a convoqué trois gardiennes : Livia Peng, Seraina Friedli et Elvira Herzog.

ats