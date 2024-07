L'ancien international français de football, Layvin Kurzawa, a été entendu vendredi par des policiers, après qu'un touriste canadien eut accusé l'entourage du joueur de l'avoir agressé à la sortie d'une discothèque à Paris pour effacer une prétendue vidéo sur son téléphone, a-t-on appris lundi de source proche du dossier.

Layvin Kurzawa a été entendu vendredi par des policiers. IMAGO/ZUMA Wire

AFP Nicolas Larchevêque

Une enquête est en cours pour violences en réunion avec une ITT (incapacité de travail) inférieure à huit jours, a confirmé le parquet de Paris.

L'ex-joueur du PSG (Paris Saint-Germain) et son chauffeur ont été entendus librement vendredi dans le cadre de ces investigations, a indiqué la même source. Aucune garde à vue n'a eu lieu jusqu'à présent. Interrogé par l'AFP, l'entourage du footballeur âgé de 31 ans n'a pas donné suite dans l'immédiat.

L'enquête a été ouverte après qu'un ressortissant canadien, âgé de 37 ans, eut déposé une plainte le 1er juin, accusant des hommes qui accompagnaient le footballeur de l'avoir agressé à la sortie d'une boîte de nuit, à Paris, dans la nuit du 29 au 30 mai.

Selon son récit, vers 05h00, il était à la sortie de l'établissement, en ligne avec une amie, le téléphone face à lui, quand un homme - il dit qu'il ignorait alors qu'il s'agissait de Kurzawa - lui a demandé de «manière agressive» son téléphone pour voir ses vidéos, pensant qu'il le filmait. Ce que le plaignant a refusé de faire.

Vidéo de surveillance «curieusement égarée»

Les «trois ou quatre» hommes accompagnant le footballeur l'ont ensuite «étranglé par l'arrière» et l'ont fait chuter, le blessant au coude, au visage et aux bras notamment, selon sa plainte dont a eu connaissance l'AFP. Ils l'ont forcé à déverrouiller son téléphone, ont constaté qu'il n'y avait pas de films de Kurzawa, l'ont lâché et sont partis, toujours selon son témoignage.

«Comme prévisible, l'établissement a curieusement ‘égaré’ la seule bande vidéo de la caméra qui avait filmé en direction de la scène de violence», a commenté l'avocate du plaignant Me Soraya Nouar, sollicitée par l'AFP.

Layvin Kurzawa a annoncé mi-mai qu'il quittait le PSG, où il était arrivé en 2015.