Une mouette assommée par un ballon lors d'un match de football amateur en Turquie a subi un massage cardiaque salvateur, dispensé par l'un des joueurs.

🇹🇷 CRAZY:



The goalkeeper hit a seagull with the ball right during a match of the Istanbul amateur league!



Fortunately, a player was on the field who was able to perform cardiopulmonary resuscitation on the bird and save it from death.



He saved the bird! pic.twitter.com/dhuuPtGBtl — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 23, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

L'incident, largement relayé sur les réseaux sociaux, s'est produit lorsque l'oiseau, qui survolait le terrain à basse altitude, s'est trouvé sur la trajectoire d'un dégagement du gardien de but du Istanbul Yurdum Spor, a confirmé mardi à l'AFP Fatih Büyük, responsable sportif du club stambouliote.

Le capitaine de l'équipe s'est alors précipité vers l'oiseau, inerte au milieu du terrain, pour lui prodiguer un massage rudimentaire en appuyant en rythme sur sa cage thoracique, encouragé par ses coéquipiers comme par ses rivaux.

«La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de faire un massage cardiaque, parce qu'elle ne pouvait pas respirer. Alors j'ai tenté ma chance», a déclaré le joueur et apprenti réanimateur, Gani Çatan, à l'agence de presse officielle Anadolu, spécifiant qu'il n'a aucune formation de premier secours.

Lorsque l'oiseau a repris son souffle, il a été évacué du terrain par le personnel médical qui s'est occupé de son aile endommagée, a indiqué Fatih Büyük.

L'équipe de Gani Çatan a perdu le match, mais «c'est quelque chose de merveilleux que d'avoir contribué à sauver une vie; c'était plus important», a-t-il déclaré à l'agence Anadolu.