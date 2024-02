Les prétendants au titre s'affrontent dimanche en Italie où l'Inter peut distancer la Juve dans leur confrontation en Italie, en Espagne où le Real reçoit l'Atletico, et en Angleterre où Arsenal et Liverpool s'affrontent sous les yeux de Manchester City.

L’Inter Milan de Yann Sommer se frotte à la Juventus ce week-end. IMAGO/IPA Sport

Italie : choc au sommet entre l’Inter et la Juve

Le «derby d'Italie» entre l’Inter Milan et la Juventus Turin dimanche (20h45) devrait être décisif dans la course au titre. Un point sépare les deux clubs, mais l’Inter, redevenu leader le week-end dernier à la faveur du nul à domicile de la Juve (1-1) face à Empoli, compte un match de moins.

Dans le pire des scénarios, la Juve pourrait être reléguée à sept longueurs si l’Inter remporte son match en retard le 28 février contre l’Atalanta.

Pour Massimiliano Allegri, il ne fait aucun doute que «l’Inter est l’équipe la plus forte du championnat et clairement la favorite pour le scudetto». Mais il a dans son jeu un atout de poids : son buteur serbe Dusan Vlahovic est insatiable depuis le début de l’année et a déjà marqué six buts en quatre matches.

Son homologue Simone Inzaghi n’a pas non plus à se plaindre : Lautaro Martinez est le meilleur buteur de Serie A (19) et son entente avec Marcus Thuram (8 buts, 10 passes décisives) fait des étincelles.

Allemagne : derniers réglages avant le choc

Leverkusen, leader invaincu de la Bundesliga (49 pts) et Munich, son dauphin (47 pts), fourbissent leurs armes samedi (15h30), à Darmstadt pour les hommes de Xabi Alonso, contre le Borussia Mönchengladbach pour ceux de Thomas Tuchel, avant leur confrontation une semaine plus tard.

Le Bayern est frappé par une série de blessures (Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Kingsley Coman), et a encore un joueur retenu en sélection (Kim Min-jae avec la Corée du sud).

Thomas Tuchel, lui-même grippé, doit donc faire sans la moitié de son onze de base pour affronter le Borussia Mönchengladbach, solide à Leverkusen (0-0) la semaine dernière.

Derrière le duo à la lutte pour le titre, Dortmund (4e, 36 pts) se rend à Heidenheim vendredi (20h30) en ouverture de la 20e journée, et visera un quatrième succès en 2024, alors que Stuttgart (3e, 37 pts) se déplace à Fribourg samedi (15h30).

Angleterre : Manchester City en embuscade

Le triple tenant du titre, Manchester City, passe le week-end au chaud, avant son déplacement lundi (21h00) à Brentford en clôture de la 23e journée.

Mais l'entraîneur Pep Guardiola aura les yeux rivés dès dimanche (17h30) sur Londres et l'affiche clinquante entre le troisième Arsenal (46 points, comme City) et le leader Liverpool, cinq points devant.

Le choc à l’Emirates fera soit un perdant déçu, soit deux malheureux en cas de match nul, une aubaine que les Citizens pourraient saisir lundi. Dans l’opération reconquête du trône, ils disposent d'ailleurs d'une munition supplémentaire avec la réception de Brentford, encore eux, le 20 février, en match en retard.

Au coude à coude, un cran plus bas, Tottenham (4e, 43 pts) et Aston Villa (5e, 43 pts) livreront une bataille à distance chez des équipes actuellement relégables : samedi, les Spurs se rendent à Everton (13h30) et les «Villans», chez Sheffield United (18h30).

Dimanche (15h00), les riches mais infortunés Chelsea et Manchester United accueilleront respectivement Wolverhampton et West Ham.

Espagne : le Real veut sa revanche contre l’Atlético

Choc en haut du classement de la Liga où le Real Madrid accueille dimanche (21h) son voisin de l’Atlético au Bernabeu dans un derby qui promet d’être enflammé.

Les Merengues ont soif de revanche après avoir concédé leurs deux seules défaites de la saison face aux Colchoneros en championnat (3-1) et en Coupe du Roi (4-2).

Leurs rivaux barcelonais (4e, 47 points), qui ont retrouvé le chemin de la victoire (1-0) contre Osasuna grâce au premier but de la recrue brésilienne Vitor Roque, 18 ans, se déplacent samedi à Alavés (11e, 26 points) pour confirmer leur rebond après l'annonce du départ de Xavi en fin de saison.

Les autres Catalans de Gérone, toujours au coude à coude avec Madrid en tête du championnat, recevront samedi (21h00) une Real Sociedad décimée par les blessures à l'approche du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le PSG le 14 février. Les Basques pointent à la sixième place avec 11 points de retard sur le Barça et l'Atlético.