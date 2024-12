L'équipe de Suisse veut fêter à Fribourg sa première victoire à domicile dans le cadre de l'Euro Hockey Tour. Et pourquoi pas dès jeudi face à la Suède à 19h45.

L'équipe de Suisse de Patrick Fischer (à gauche) veut fêter à Fribourg sa première victoire à domicile dans le cadre de l'Euro Hockey Tour. ats

jfd, ats ATS

Sept victoires pour 23 défaites, le bilan des Suisses depuis leur intégration à l'Euro Hockey Tour n'inspire guère la joie de vivre. Pire, en huit rencontres devant leur public face aux Tchèques, aux Suédois et aux Finlandais, les Helvètes ont compilé huit revers.

Des défaites souvent rageantes, d'un but, en prolongation ou aux tirs au but. Alors, avant le tournoi de Fribourg qui démarre jeudi, Patrick Fischer et son staff affichent un optimisme relatif.

Pour composer sa sélection, Patrick Fischer s'est appuyé sur 11 joueurs présents en mai dernier lors de la conquête de la médaille d'argent à Prague. Commotionnés, Tristan Scherwey et Gaëtan Haas ne peuvent malheureusement pas être présents et Romain Loeffel doit composer avec un souci en privé.

Deux Romands aux goals

Dans les buts, le Zougois a fait appel aux deux Romands Stéphane Charlin, 24 ans, et Ludovic Waeber, 28 ans. Avec Langnau, Charlin est tout simplement le meilleur portier de National League en termes de pourcentage d'arrêts avec 95,21%, tandis que Waeber aide Kloten à naviguer dans le top 6 du championnat. Cela permet de tester des nouveaux joueurs et de préparer la succession de Leonardo Genoni, longtemps blessé et qui n'a disputé que trois parties cette saison, et de Reto Berra, annoncé malade par Fribourg lors du match à Berne.

«La situation au niveau des gardiens est bien plus rose qu'il y a deux ou trois ans», ose Fischer, tout en soulignant que la porte reste ouverte pour Berra. Avec le directeur des équipes nationales Lars Weibel, Fischer planifie aussi sur le plus long terme avec le Mondial à domicile en 2026.

Le staff de l'équipe nationale tient aussi compte des calendriers des clubs avec notamment le retour des quarts de finale de Champions League pour Genève et Zurich, ainsi que la Coupe Spengler pour Davos et Fribourg.

De vraies ambitions

La médaille d'argent a solidifié la position de Patrick Fischer, mais le Zougois ne se contente pas de ça. Il ambitionne bien évidemment de gagner davantage de matches de préparation: «Nous voulons gagner plus de matches pendant l'année, car ces bons résultats sont très importants.»

Lors du tournoi en Finlande en novembre, la Suisse avait vaincu la Suède (4-3 tab). Un soulagement après 16 revers consécutifs. Fischer n'avait pas aimé la défaite 5-2 lors du dernier match contre les Tchèques, tout en sachant que les Zurichois, Malgin, Andrighetto, Kukan et Marti étaient partis la veille en raison d'un match de Champions League.

Pour ce tournoi à domicile, la Suisse affronte encore la Tchéquie samedi (18h) et la Finlande dimanche (15h30). «Cette équipe a le potentiel pour remporter les trois matches», affirme Fischer avec conviction.