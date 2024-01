La Coupe Spengler n’a pas vraiment fait du bien à Ambri-Piotta. Les Tessinois ont concédé une troisième défaite de rang depuis leur élimination en quart de finale du tournoi grison.

Tristan Scherwey et Berne sont revenus avec les trois points du Tessin. KEYSTONE

Sur leur glace, ils se sont inclinés 5-2 devant Berne après avoir pourtant mené à deux reprises au score. Coupable de n’avoir pas réussi le break sur la fin du premier tiers-temps, Ambri a été la victime du grand réveil de Joël Vermin. L’ancien joueur de Lausanne et de Genève a signé le 2-2 pour son premier but depuis 15 matches avant de servir Thierry Schild 101’’ plus tard pour le 3-2.

Victorieux pour la quatrième fois de suite Berne devrait se qualifier directement pour les play-off après deux saisons bien moroses.

ATS