Andres Ambühl apprécie son record de 1270 matches disputés dans l'élite du hockey suisse. Mais le capitaine davosien se réjouit aussi de ne plus être autant au centre de l'attention.

Andres Ambühl a disputé son 1270e match dans l'élite du hockey suisse jeudi, un record. KEYSTONE

ATS

A l'occasion de ce Davos – Berne particulier (remporté 4-3 par les Grisons aux tirs au but), un t-shirt spécial a été créé. Sur le devant, on y voit une photo et la signature de l'homme de 41 ans. Au dos, ses records sont imprimés: le plus grand nombre de matches de National League, du HC Davos, de l'équipe de Suisse (et le record de points), ainsi qu'au championnat du monde.

Interrogé sur ces records, Ambühl répond: «Je n'y pense pas trop d'ordinaire, mais logiquement, un jour comme aujourd'hui, tu regardes un peu en arrière, comment tout cela s'est mis en place, tu penses à ces gens qui t'ont permis de faire ce chemin. C'est surtout pour eux que je suis content».

Humble et populaire

Cette dernière déclaration illustre parfaitement le caractère d'Andres Ambühl, un joueur d'équipe qui n'aime pas être au centre de l'attention. Il était donc heureux jeudi lorsque le match a «enfin commencé» après un bref hommage.

Après 1270 matches, le capitaine du HC Davos est surtout content de pouvoir encore patiner à ce niveau à 41 ans. «Cela ne va pas de soi, mais quand tu as de la joie et de la passion pour quelque chose, tout te vient plus facilement», explique-t-il.

Si sa carrière d'Ambühl est impressionnante, le Davosien l'est tout autant en tant qu'être humain. Le fait qu'il ait été élu huit fois joueur le plus populaire de la ligue en dit long. Il est resté la modestie incarnée. «Je suis simplement moi et je fais ce qui est juste pour moi», déclare à ce sujet le sextuple champion de Suisse.

Un dernier contrat ?

Si cela ne tenait qu'à lui, son contrat avec le HCD, qui court jusqu'en 2025, ne serait pas le dernier en tant que joueur. «Cela peut aller très vite, mais pour l'instant, j'aimerais bien patiner une saison de plus».

Mais avant de se pencher sur la fin de sa carrière, le Grison est surtout heureux de retrouver un peu de normalité. «C'était extrêmement cool. L'estime que j'ai reçue est très spéciale. Mais pour moi, c'est important que l'équipe soit à nouveau au centre de l'attention, et pas seulement moi», conclut-il avec modestie.

Hockey sur glace : les principaux transferts de l’été en National League Le championnat de hockey sur glace reprend ses droits sur les patinoires suisses cette semaine. Retour sur les principaux transferts réalisés en National League durant l'entre-saison. 16.09.2024

ATS