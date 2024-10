La Swiss Ice Hockey Federation a engagé avec effet immédiat Antti Törmänen comme mentor pour les entraîneurs des élites M17 et M20. Il travaillera avec un taux d'activité de 25%.

🏒 Die SIHF freut sich bekanntzugeben, dass Antti Törmänen ab sofort als Mentor für Trainer der Talentstufen U17-Elit und U20-Elit tätig sein wird.



Antti Törmänen rejoint la SIHF en tant que mentor pour les entraîneurs U17-Elit et U20-Elit



ATS

Törmänen (54 ans) possède une large expérience comme joueur et entraîneur. Le Finlandais accompagnera le programme de monitoring pour les entraîneurs des plus hauts niveaux de la relève. L'objectif est le renforcement du rôle central des entraîneurs et des coaches et l'encouragement ciblé de leur développement individuel.

Atteint par un cancer, contre lequel il lutte, Törmänen avait dû quitter son poste d'entraîneur du HC Bienne en mai 2023.

hle, ats