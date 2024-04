Le coach national Patrick Fischer procède à de nouveaux ajustements dans l'effectif qui prépare le championnat du monde 2024. Quatre joueurs rejoignent l'équipe de Suisse dès cette semaine, alors que quatre «NHLers» débarqueront la semaine prochaine.

Unser Kader für die dritte Woche der WM-Vorbereitung. 🇨🇭



Notre équipe pour la troisième semaine de préparation aux Mondiaux. 👊 La nostra squadra per la terza settimana della preparazione ai Mondiali. 🏒 pic.twitter.com/VxT9iTWV4S — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) April 22, 2024

ATS

Deux joueurs de Fribourg-Gottéron, le portier Reto Berra et l'attaquant Christoph Bertschy, intègrent ainsi le groupe dès cette semaine en compagnie des Zougois Fabrice Herzog et Dario Simion dont la convocation avait déjà été annoncée la semaine passée. Tanner Richard est également de la partie après avoir été absent pour des raisons personnelles, souligne Swiss Ice Hockey dans un communiqué.

Le gardien Sandro Aeschlimann (Davos), les deux défenseurs du GSHC Tim Berni et Simon Le Coultre ainsi que l’attaquant de Davos Valentin Nussbaumer ne font en revanche plus partie de l’équipe pour la suite de la préparation au Mondial. Tout comme André Heim, qui s'est blessé à une cheville la semaine dernière à l'entraînement.

Trois Devils dès la semaine prochaine

L'équipe de Suisse disputera deux matches lors de cette troisième semaine de préparation, contre la Lettonie, vendredi à 19h45 à Lausanne et samedi à 17h30 à Kloten. Elle bénéficiera ensuite du renfort de quatre joueurs de NHL: le gardien Akira Schmid, le défenseur Jonas Siegentaler et l’attaquant Nico Hischier des New Jersey Devils, ainsi que l’attaquant Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks).

Le communiqué de la fédération ne mentionne en revanche pas le nom de Timo Meier, autre attaquant des Devils. Mais l'Appenzellois a avoué la semaine dernière qu'il avait souffert de déchirures ligamentaires aux deux genoux durant la première partie de la saison régulière de NHL, et qu'il n'avait pas encore arrêté sa décision concernant le Mondial. Il souffrirait aussi d'une épaule.

