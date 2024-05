Le tirage de la phase de groupes de la Champions League a eu lieu à Prague. Lausanne et Genève iront notamment en Hongrie, alors que Fribourg recevra deux clubs allemands.

Geneve-Servette est le tenant du titre. KEYSTONE

ATS

On ne connaît pas encore les premières affiches de cette compétition qui commencera le 5 septembre. Ce que l'on sait en revanche, c'est quelles seront les affiches de ces six premiers matches pour les quatre clubs suisses.

Tenant du titre, Genève a obtenu le droit de défendre son trophée en dépit d'une saison en deçà des attentes et d'une élimination face à Bienne au premier tour du play-in. Les Aigles accueilleront Ilves Tampere, Klagenfurt et Hamar et s'en iront chez les Pinguins de Bremenhaven, à Lahti et en Hongrie à Fehervar.

Lausanne va recevoir lui Trinec, Ilves Tampere et Hamar et se rendre à Tampere pour affronter Tappara, chez les Pinguins allemands et en Hongrie comme Genève.

Fribourg préparera les visites des Eisbären Berlin, des Straubing Tigers et des Sheffield Steelers. Les Dragons se déplaceront à Trinec, Klagenfurt et Hamar.

Quant au champion de Suisse Zurich, il accueillera Salzbourg, Straubing et Sheffield. Il voyagera à Tampere face à Ilves, à Klagenfurt et à Hamar.

jfd, ats