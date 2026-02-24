  1. Clients Privés
National League Fribourg sauve l'honneur romand à la reprise

ATS

24.2.2026 - 22:41

Lausanne n'a pas profité de la pause olympique pour repartir sur des bases positives. Genève et Ajoie ont aussi perdu, laissant Fribourg seul Romand victorieux lors de la reprise de National League mardi.

Fribourg-Gottéron est le seul club romand à avoir réussi son retour en National League.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.02.2026, 22:41

S'il entend définitivement sortir de la mauvaise passe qu'il a connue en ce début d'année, Lausanne devra se décider à jouer ses matches durant 60 minutes. Le LHC a en effet montré plusieurs visages à Ambri, avant de s'incliner en prolongation (3-2).

Celui du renouveau, d'abord, incarné par le retour de blessure d'Antti Suomela. Le Finlandais n'a pas traîné pour faire trembler les filets. Sa quatrième réussite de la saison est tombée après une petite minute de jeu seulement, avant qu'Ahti Oksanen ne double la mise (18e).

Mais les Vaudois se sont ensuite (trop) relâchés dans le tiers médian, permettant à Ambri de revenir à 2-2. Geoff Ward a d'ailleurs beaucoup brassé ses trios, en vain.

En «overtime», Jesse Virtanen a offert la victoire aux Léventins, punissant des Lausannois qui semblaient pourtant avoir le match en main après un tiers.

Fribourg conforte sa deuxième place

Fribourg-Gottéron a lui aussi vécu un match sur courant alternatif, avant de prendre le dessus sur Zoug en Suisse centrale (3-1).

Les Dragons ont eu du mal à se mettre dedans, mais ont tout de même su ouvrir le score grâce à une déviation de Samuel Walser (12e). Et alors qu'ils allaient mieux, les Fribourgeois ont concédé l'égalisation de Sven Senteler à la 36e.

Une autre mauvaise nouvelle a suivi: Reto Berra a dû céder sa place à Loïc Galley dans le dernier tiers. Une période qu'ont néanmoins parfaitement débutée les Dragons, en marquant le 2-1 en power-play (41e), avant de conclure dans la cage vide (59e) pour conforter leur deuxième place.

Genève manque sa reprise

En s'inclinant 4-1 à Rapperswil, Genève a, comme Lausanne, manqué sa reprise. Littéralement, puisque Malte Strömwall a ouvert le score après seulement 43 secondes.

Sakari Manninen lui a répondu en box-play (8e), mais Tyler Moy a remis les siens devant (36e) et Rappi a encore inscrit deux buts dans la cage vide. Cette victoire permet aux Saint-Gallois de revenir à sept longueurs des Aigles et de Lausanne.

Bienne prend deux points

Bienne a ramené deux points importants du Tessin. Les Seelandais ont vaincu Lugano 4-3 après les tirs au but et reviennent à deux points des play-in.

Il n'a d'abord fallu que 55 secondes à Curtis Valk, arrivé au Tessin fin janvier en provenance de la KHL, pour marquer son premier but sous son nouveau maillot. Bienne a ensuite résisté aux Tessinois en revenant au score à deux reprises, avant de prendre les devants à la mi-match. Lugano a toutefois frustré son adversaire en égalisant à moins de cinq minutes du terme.

Ce résultat reste néanmoins important pour Bienne, car leurs rivaux ont perdu des plumes. Langnau a perdu à Davos (4-3) et Berne a été battu par Kloten (2-1 ap). Enfin, Ajoie s'est incliné d'un seul but à Zurich (2-1) et est désormais mathématiquement assuré de jouer le play-out.

