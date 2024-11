La Chaux-de-Fonds domine de plus en plus la Swiss League. Les Neuchâtelois ont donné la leçon à Sierre en allant s'imposer 5-1 en Valais.

Les Abeilles ont enlevé le premier tiers 2-0 et posé les jalons de leur victoire grâce à des réussites d'Andersons et Loosli. Matewa a inscrit le 3-0 à la 23e et Sierre n'a pu trouver la faille qu'à la 27e par Samuel Asselin. Lorsque Privet a marqué le 1-4 à la 47e, la messe était dite.

Les joueurs de Louis Matte comptent toujours cinq longueurs d'avance sur Thurgovie qui est allé battre Winterthour 4-2. Bâle a fait le minimum pour écarter Viège 2-1. Quant à Olten, la prise de pouvoir de Christian Wohlwend semble porter ses fruits avec un troisième succès de rang. Les Soleurois ont giflé Coire 6-0.

