Dixième match de la saison, dixième défaite pour l'équipe de Suisse ! Les protégés de Patrick Fischer ont été battus 3-0 à Humenné par la Slovaquie dans le premier de deux matches de préparation.

Dixième match de la saison, dixième défaite pour l'équipe de Suisse... IMAGO/TT

ATS

La marche d'approche en vue du championnat du monde en République tchèque continue donc de manière négative pour les Suisses, qui ont perdu le goût de la victoire depuis trop longtemps.

Jeudi, ils ont concédé le premier but de Fasko-Rudas à la 19e et ont été incapables de réagir et d'inscrire la moindre réussite. Les Slovaques ont fait le break par Tamasi à la 56e avant que Kollar ne scelle le score final à 15 secondes de la sirène dans une cage désertée par le gardien Sandro Aeschlimann.

Les Helvètes ont aussi déçu en power-play, malgré trois occasions de jouer à cinq contre quatre. Ils ont par contre été solides lors des cinq infériorités numériques qu'ils ont dû affronter. La discipline a un peu laissé à désirer, notamment chez Tim Berni : le défenseur de Genève-Servette a accumulé trois pénalités mineures.

ATS