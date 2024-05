«La Suisse est un adversaire de grande qualité, ce sera difficile»

Le Canada se prépare à défier une seconde fois la Suisse dans ce tournoi mondial en Tchéquie. Et l'entraîneur des Canadiens, André Tourigny, s'attend à une demi-finale difficile.

Champions du monde en titre avec le Québécois à la bande, les Canadiens ont semblé jouer parfaitement leur rôle de force tranquille. Les joueurs à la feuille d'érable ont signé sept succès en poule avant de dominer la Slovaquie 5-2 en quart.

Le couac contre l'Autriche semble définitivement oublié. Pour rappel, les Canadiens menaient 6-1 après 40 minutes et avaient vu les Autrichiens revenir à 6-6. John Tavares avait ensuite offert le point supplémentaire et la victoire en prolongation.

Actuel coach de Janis Moser, ancien entraîneur de Nico Hischier à Halifax et de Sven Andrighetto à Rouyn-Noranda, André Tourigny connaît bien la Suisse. «Ce sera difficile, c'est une bonne équipe, ils sont très rapides. Il n'y aura pas beaucoup d'espaces, comme lors du précédent match. La Suisse nous a battu l'an dernier à Riga en phase de poule. On connaît bien leurs joueurs puisque beaucoup jouent en NHL. On sait que c'est un adversaire de grande qualité.»

Maîtriser ses émotions

Le Québécois précise sa pensée: «Roman Josi est un facteur très important. Leurs défenseurs sont mobiles et bougent bien le puck. Ils sont aussi équilibrés en attaque, possèdent de la vitesse et des habilités techniques. Ils sont bons sur le rush, donc ça va être important de bien jouer défensivement. Le match sera très très serré à 5 contre 5. Gagner la bataille des unités spéciales peut faire la différence, comme lors du dernier match. On devra aussi maîtriser nos émotions sur le moment.»

Dans l'autre demi-finale, la Tchéquie, renforcée par David Pastrnak, Pavel Zacha et Martin Necas, va défier la Suède, favorite du tournoi avec le Canada. Les hôtes de cette compétition ont battu les Etats-Unis 1-0 sur une réussite de Zacha à 5 contre 4. Les Scandinaves ont eux dû aller en prolongation pour prendre le meilleur sur la Finlande 2-1. L'O2 Arena sera plus bruyante que jamais et ce match a toutes les chances de tenir ses promesses.

