Il ne fallait pas bon être dans le haut du classement en Swiss League. Bâle, La Chaux-de-Fonds et Thurgovie ont tous perdu.

La Chaux-de-Fonds a perdu le fil de sa rencontre mardi soir (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA, ATS ATS

Si Bâle s'est incliné 2-0 à domicile face aux GCK Lions, c'est surtout La Chaux-de-Fonds qui peut se mordre les gants. Les Neuchâetlois ne menaient-ils pas 4-0 (!) à la 25e pour au final perdre 6-4 devant des Souris aux dents longues ?

La troupe de Christian Wohlwend a égalisé en moins de six minutes lors du tiers médian. Et le but gagnant est tombé à la 59e de la canne de Victor Oejdemark, avant que Faille ne scelle le score dans la cage vide.

Viège a surpris Thurgovie 3-2, tandis que Coire y est allé de sa sixième victoire de rang en disposant de Winterthour 3-1.