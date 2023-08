La conférence d'avant-saison du Lausanne HC a permis au directoire de faire passer un message simple à l'attention de ses fans. Au LHC, on veut se reconnecter avec les gens et atteindre les play-off.

Geoff Ward doit remettre le LHC sur le droit chemin. KEYSTONE

Objectif: reconstruction. C'est à travers ce mot que le club vaudois a souhaité baptiser la saison 2023/24 à venir. Reconstruire le lien avec le public, une confiance avec les supporters. Car ces derniers ont été échaudés par le précédent exercice et l'échec lors de l'ultime journée. Des Lions en vacances début mars et le sentiment d'une saison gâchée.

Si le ménage avait déjà été entrepris en 2022 avec le départ de Petr Svoboda, les dégâts causés par le Tchèque ne se réparent pas d'un coup de baguette magique. Le président Patrick de Preux, qui a annoncé rester une année supplémentaire, a honnêtement reconnu que la dette du club était «abyssale». «On parle d'un peu moins de 50 (réd: millions), a-t-il avancé. Mais notre propriétaire Gregory Finger est toujours présent et je pense que la hiérarchie actuelle avec un actionnaire, un président, un CEO et un directeur sportif, fonctionne bien. Finis les coups par-derrière et les petites combines.» Le président du LHC a aussi tenu à préciser que les litiges avec les anciens coaches comme Craig McTavish et Ville Peltonen avaient été réglés.

Chris Wolf, CEO du club, a lui parlé d'une gouvernance enfin calme. «On souhaite une 101e année digne de notre club, a-t-il appuyé. On doit aussi respecter les valeurs de ce club. C'est bien joli de dire des choses, mais il s'agit de les appliquer au quotidien. Nous devons faire preuve d'humilité et agir avec respect et courtoisie envers les treize autres clubs. Le développement de notre sport se fait ensemble. Même chose au niveau de nos partenaires, tout le monde compte.»

Le CEO vaudois a également évoqué la transparence et le dialogue. «Nous avons négligé l'aspect populaire dans le domaine de la restauration par exemple et nous allons proposer de nouvelles choses dès le mois de septembre.»

jfd, ats