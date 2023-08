Incapable d'accrocher les pré-play-off la saison dernière lors de l'ultime journée de National League, Lausanne a passé l'été à analyser et évaluer. Et le staff impose de nouveaux standards.

Le staff vaudois (ici John Fust) impose de nouveaux standards. KEYSTONE

A l'instar de son président Patrick de Preux et du CEO Chris Wolf, John Fust a lui aussi évoqué la reconstruction. Et le travail du directeur sportif n'est pas forcément évident puisqu'il a hérité des contrats signés par son prédécesseur Petr Svoboda.

John Fust a donc fait au mieux compte tenu de sa marge de manoeuvre relativement limitée. Il a engagé trois nouveaux étrangers (les défenseurs suédois Djoos et Pilut, ainsi que l'attaquant finlandais Suomela) et rapatrié le jeune centre Théo Rochette (21 ans) formé au club et vainqueur de la Coupe Memorial au Canada avec les Remparts de Québec.

«Nous avons aussi tenu à introduire de nouveaux standards, explique-t-il. C'est une grille de performance qui comporte plusieurs points que les gars doivent atteindre selon nos attentes. Nous sommes d'ailleurs satisfaits. Je pense que nous avons un bon duo de gardiens avec Punnenovs et Hughes (ex-Fribourg), deux bons défenseurs étrangers et que le retour en santé de Fabian Heldner est presque comme un transfert. Dans nos évaluations de fin de saison, nous avons identifié une certaine faiblesse en power-play et nous espérons que les changements apportés se feront sentir.»

Profondeur en défense

Sur le papier, Lausanne a injecté une bonne dose de créativité à son effectif, reste à voir si cela sera le cas lorsque les choses sérieuses débuteront. Le coach Geoff Ward a relevé avoir regardé énormément de hockey durant le printemps afin de voir les tendances actuelles.

L'une des forces de ce LHC 23/24 pourrait venir de la profondeur de la défense avec neuf garçons pour six voire sept places avec des contrats qui s'étendent tous jusqu'en 2025. «Tout dépend de la façon dont on gère ça, insiste John Fust. Cette stabilité sur deux ans me semble plutôt être un point fort, avec les blessures, les méformes et les suspensions, c'est bien d'avoir de la profondeur. Ce sera aussi au coach de savoir comment communiquer pour garder tout le monde concentré et impliqué.»

jfd, ats