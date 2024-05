Tenant du titre, le Canada a entamé en douceur le championnat du monde 2024. Les joueurs à la feuille d'érable ont battu la Grande-Bretagne 4-2 samedi en début d'après-midi à Prague.

ATS

Comme de coutume, le Canada a démarré son Mondial en mode diesel après une préparation forcément courte. Les hommes du coach André Tourigny ont même concédé l'ouverture du score à la 8e minute, Liam Kirk trouvant la faille sur la première supériorité numérique britannique du jour. Mais ils ont réagi très vite.

Les Canadiens ont égalisé 30'' plus tard. Et, comme la Suisse la veille face à la Norvège, ils ont fait la différence dans le tiers médian grâce notamment à un doublé de Connor Bedard (32e 3-1, 36e 4-1). Mais, s'ils n'ont concédé que 15 tirs cadrés, leur portier Joel Hofer tout de même encaissé un deuxième but au troisième tiers.

Le Canada, que la Suisse affrontera le dimanche 19 mai pour son avant-dernier match dans la phase de groupes, disputera sa deuxième partie dimanche après-midi face au Danemark. Les Britanniques se frotteront quant à eux à la Finlande dimanche.

