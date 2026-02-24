  1. Clients Privés
Swiss League Les clubs romands remportent leur premier acte

ATS

24.2.2026 - 23:12

La Chaux-de-Fonds et Sierre se sont fait peur, mais ont fini par remporter le premier acte de leur série de play-off de Swiss League mardi. Le deuxième match est prévu vendredi.

La Chaux-de-Fonds a parfaitement lancé ses play-off en dominant Coire 5-2 mardi soir aux Mélèzes (archives).
La Chaux-de-Fonds a parfaitement lancé ses play-off en dominant Coire 5-2 mardi soir aux Mélèzes (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.02.2026, 23:12

Après quatre défaites en cinq matches, La Chaux-de-Fonds n'abordait pas ce premier acte face à Coire avec une confiance au beau fixe. Et même si les Neuchâtelois ont été dominés en début de match, ils ont eu la bonne idée de marquer rapidement pour mener 2-0 à la 7e.

Pourtant, Coire, qui a remporté trois des cinq confrontations entre les deux équipes cette saison, est revenu au score. Mais les Abeilles ont forcé la décision après la mi-match pour l'emporter 5-2.

Malgré une grosse domination, Sierre a lui aussi peiné à vaincre les GCK Lions. Après avoir ouvert le score à la 12e, les Valaisans ont vu leur adversaire renverser la rencontre. Ils ont finalement su concrétiser leurs occasions pour s'imposer 6-3.

