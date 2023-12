Les deux premiers de Swiss League ont perdu contre des clubs valaisans dimanche. Cela fait les affaires de La Chaux-de-Fonds, victorieux 4-1 à Thurgovie. Les Neuchâtelois reviennent ainsi à un point des leaders.

La Chaux-de-Fonds revient à un point des leaders. KEYSTONE

Les GCK Lions ont été battus 5-4 à Sierre alors qu'Olten a chuté 1-0 chez lui contre Viège. Les Soleurois ont concédé un troisième revers consécutif et traversent donc une période difficile.

Les deux clubs de tête comptent 57 points, soit un de plus que le HCC et quatre de plus que Bâle, qui a dominé les Bellinzona Rockets 4-0.

ATS