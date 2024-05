La saison de hockey sur glace n'est pas encore terminée pour Lian Bichsel. Le défenseur suisse a été appelé par les Dallas Stars pour la fin des play-off de NHL.

La saison de hockey sur glace n'est pas encore terminée pour Lian Bichsel (archives). IMAGO

ATS

Le Soleurois de 19 ans avait commencé la saison dans l'équipe ferme de la franchise texane, en AHL, avant de rejoindre la Suède et l'équipe de Rögle avec qui il a atteint la finale des play-off. Il est ensuite retourné aux Etats-Unis et a disputé et perdu un quart de finale en AHL avec les Texas Stars avant donc d'être appelé en équipe première.

Pour rappel, ce joueur drafté en 18e position de la draft 2022 par Dallas a été banni pendant deux ans de l'équipe nationale helvétique pour avoir décliné deux convocations avec la sélection M20. Il aura l'occasion de faire ses débuts en NHL avec Dallas, qui mène 3-2 en demi-finale de la Conférence Ouest.

dom, ats