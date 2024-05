Sérieux contre la Finlande, les Suisses retrouveront l'Allemagne

La Suisse a battu la Finlande 3-1 au Championnat du monde à Prague pour le dernier match du tour préliminaire. Les hommes de Patrick Fischer auront droit à une revanche contre l'Allemagne en quarts à Ostrava jeudi.

ATS

Grâce à un grand Kevin Fiala, auteur de deux buts, la sélection nationale termine la première phase du tournoi à la deuxième place de sa poule. Six victoires en sept parties, le bilan est bon.

Mais il a fallu attendre le tiers médian pour voir des buts mardi. L'ouverture du score est tombée à la 26e. Sur un tir lointain de Romain Loeffel renvoyé par Harri Säteri, c'est Kevin Fiala qui s'est chargé d'inscrire son cinquième but en autant de matches. Le Saint-Gallois a d'ailleurs marqué face aux trois grandes nations de ce tour préliminaire.

De bon augure pour la suite, surtout qu'il a ajouté une sixième réussite à la 57e pour valider ce joli succès. L'attaquant des Los Angeles Kings s'était également mué en passeur à la 28e pour Andrea Glauser qui a trompé le portier de Bienne de loin.

Finlandais décevants

Plutôt inoffensifs et décevants, les Finlandais ont bien cru revenir à la marque à la 29e sur un but un peu bizarre, mais le coach's challenge demandé par Fischer pour un hors-jeu a porté ses fruits et le but a été annulé.

Les Nordiques ont cependant réussi à revenir dans ce match juste avant la pause sur leur premier power-play. C'est Jere Innala qui a battu Akira Schmid à la 38e. Un but sur quatre tirs cadrés durant la période médiane, autant dire que les Finlandais ont connu une réussite maximale.

Cette dernière partie de la phase de poules fut aussi l'occasion de revoir Gaëtan Haas, ménagé depuis cinq matches. Le capitaine seelandais avait pris un coup lors de la partie inaugurale contre les Norvégiens. Le retour du Biennois dans l'alignement a eu pour effet de reléguer Ken Jäger dans les tribunes. Et le sélectionneur zougois en a profité pour placer Calvin Thürkauf en deuxième ligne avec Christoph Bertschy et Sven Andrighetto.

A Ostrava dès mercredi

La Suisse va donc voyager vers Ostrava mercredi pour disputer le quart de finale jeudi contre l'Allemagne. Ce voyage tout à l'Est du pays rappelle immédiatement l'édition 2015. Alors sortie péniblement de sa phase de poules avec dix malheureux points, la Suisse de Glen Hanlon s'était inclinée 3-1 devant les Etats-Unis. Elle espère une autre issue cette fois afin d'effacer les crève-coeurs en quarts face à l'Allemagne en 2010, 2018 aux JO (8es de finale), 2021 et l'an dernier.

Les affiches des quarts de finale (jeudi) : Canada - Slovaquie

Suisse - Allemagne

Suède - Finlande

Etats-Unis - Tchéquie. Montre plus

ats