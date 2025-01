La série de victoires de Bâle s'arrête à 14. Le leader de Swiss League a été battu 5-4 par Olten samedi au bout du suspense et voit La Chaux-de-Fonds revenir à trois points.

Olten a pris la mesure de Bâle. ats

Keystone-SDA, ats ATS

Les Souris ont fait plier les Rhénans en power-play à la 59e minute de jeu, grâce à un but de Dominic Weder. Auparavant, les Soleurois avaient égalisé à quatre reprises. Cette défaite met donc fin à une impressionnante série de succès qui avait débuté le 23 novembre.

Cela fait aussi les affaires de La Chaux-de-Fonds, vainqueur 3-1 de Bellinzone au Tessin. La lanterne rouge, qui restait sur une victoire aux tirs au but à Sierre, a craqué en encaissant le but décisif alors qu'elle évoluait avec un homme de plus sur la glace (57e). C'est Janik Loosli qui a offert la victoire aux Abeilles, avant qu'Arnaud Jaquet ne marque le 3-1 dans la cage vide.

De leur côté, les deux clubs valaisans se sont inclinés samedi. Sierre (5e) a chuté 5-2 à Winterthour, tandis que Viège a été battu d'un but sur sa glace par Coire (4-3).