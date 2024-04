Mercredi dernier contre Fribourg, Théo Rochette portait le casque jaune de top scorer du LHC. A 22 ans et pour sa première saison dans l'élite, le centre helvétique aux racines canadiennes vit un rêve.

Théo Rochette aborde la finale de National League en pleine confiance. KEYSTONE

ATS

Dire de Théo Rochette qu'il traverse une période faste dans sa jeune carrière, c'est presque enfoncer des portes ouvertes. Revenu à Lausanne après cinq saisons passées au Québec dans la LHJMQ (à Chicoutimi et à Québec) et avoir remporté la Coupe Memorial avec les Remparts, le jeune attaquant a poursuivi sa progression chez les adultes. 30 points (12 buts) en 47 parties de saison régulière et 8 points (3 buts) en 12 rencontres de play-off, le numéro 90 des Lions s'est parfaitement adapté à son nouvel environnement.

Etape par étape

Et même si le talent l'a toujours accompagné, la question était de savoir comment le jeune homme allait traverser sa première expérience face à des joueurs d'expérience. Mission parfaitement accomplie donc et voilà le natif de Neuchâtel en finale de National League avec son équipe. Et si l'on aime parfois bien parler de l'insouciance de la jeunesse, on sent un joueur posé et pas spécialement nerveux à l'idée de jouer ces matches pour le titre.

«On est excité, on a hâte, lance-t-il sans montrer trop haut dans les aigus. On a profité de ces quelques jours de pause pour se reposer et on s'est bien préparé. C'est cool d'en arriver là, c'est l'objectif de tout joueur de hockey et d'une équipe en début de saison. Et une saison, c'est long et je pense qu'on l'a très bien négociée en y allant étape par étape sans voir trop loin. Et ça a payé.»

Si les joueurs avaient eu droit à un franc pour chaque question des journalistes relative à la pression, ils pourraient sans autre s'offrir un voyage d'équipe à Tahiti. «De base, je ne suis pas quelqu'un qui se met énormément de pression, répond avec flegme Théo Rochette. J'aime ce que je fais. Après, évidemment, il y a toujours un petit stress, mais c'est un stress que j'aime et qui d'habitude me fait bien performer. Il faut faire en sorte que le stress d'avant-match soit bon et profiter du moment.»

«On a mérité d'être là»

Pas de pression de l'extérieur en tous les cas, mais une véritable ferveur de la part du public lausannois qui retrouve son équipe depuis que Geoff Ward a pris les rênes à la fin 2022. «Déjà à Québec l'année passée, on l'a vécu avec mon équipe, raconte le jeune Lausannois. Je sens cet engouement ici, la foule est incroyable. On a vu les images de nos fans qui nous attendaient à Lausanne après notre qualification à Fribourg. On travaille toute la saison pour avoir la chance de vivre ces instants-là.»

Pour Théo Rochette comme pour ses coéquipiers, ce qui s'écrit ou se dit avant cette finale ne compte absolument pas. «On est là pour gagner, comme tout joueur de hockey, peu importe l'équipe qu'il y a en face, martèle le jeune attaquant. Et on va tout donner pour y arriver. C'est une finale, on a prouvé qu'on méritait d'être là. Contre Zurich en saison, les matches ont été très serrés. On perd trois fois de deux buts (réd: et deux fois avec des réussites dans la cage vide). Alors oui nous sommes outsiders, mais on va tout faire pour les battre.»

jfd, ats