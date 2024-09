La quatrième journée de Swiss League a été fatale à La Chaux-de-Fonds. Le leader a été battu chez lui 1-0 par Viège.

Après trois succès, les hommes de Louis Matte ont donc trouvé à qui parler. Et c'est Le Viège de Heinz Ehlers qui a su faire tomber les Neuchâtelois. Et l'unique réussite de la rencontre est tombée à la 58e de la crosse de Jacob Nilsson. Et dire que les Haut-Valaisans ont tiré cinq fois au but durant le dernier tiers...

A domicile aussi Sierre a dû s'avouer vaincu. Les Valaisans ont été battus 3-2 tab par Thurgovie. Cjunskis et Lawrence avaient mis Sierre sur la bonne voie en deuxième période, mais Kühni a pu égaliser à la 44e. Et il a fallu vingt penalties pour désigner un vainqueur!

Olten a été battu 3-1 par Winterthour, Bâle a dominé les GCK Lions 3-2 ap. Même score pour Coire qui s'est défait de Bellinzone avec l'aide du temps supplémentaire.

