Rapperswil réagit à l'hécatombe qui touche sa défense. Les Lakers ont annoncé mercredi l'engagement de l'arrière américain Bobby Nardella jusqu'à la fin de la saison.

ATS

Le défenseur de 28 ans, qui possède également le passeport italien, évoluait la saison dernière avec le HV 71, club suédois basé à Jönköping. Il a compilé 29 points en 50 matches de championnat lors du dernier exercice (4 buts, 25 assists).

Cet engagement vient pallier les absences des défenseurs suédois Jacob Larsson et Emil Djuse et celles d'Igor Jelovac et de Benjamin Quinn.

dom, ats