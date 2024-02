«René Fasel est complètement russifié, j'ai pitié et honte pour lui»

Un des anciens proches collaborateurs de René Fasel s'est exprimé sur les liens qu'entretient l'ancien président de l'IIHF avec la Russie, alors que le Fribourgeois a été récemment aperçu en compagnie de Vladimir Poutine.

René Fasel gets a front-row seat at Russia’s Games of the Future pic.twitter.com/OxUvO4yKK4 — Gabrielle T-F (@gabrielletf) February 25, 2024

Les liens entre René Fasel et la Russie ne sont plus à prouver. Dernier exemple en date, la présence de l'ancien président de la Fédération internationale de hockey sur glace (de 1994 à 2021) dans la loge VIP de Vladimir Poutine à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Games of the Future 2024 à Kazan la semaine dernière, où se trouvait également une certaine Kamila Valieva.

Kalervo Kummola, le maire de Tampere (Finlande), connaît bien René Fasel puisqu'il a été vice-président de l'IIHF de 2003 à 2021. Il a donc côtoyé le Fribourgeois de 74 ans, qui serait désormais un citoyen russe, pendant plus de 18 ans.

Interrogé sur les liens qu'entretient Fasel, aujourd'hui chef du comité d'arbitrage de la KHL, avec la Russie dans une interview pour le journal finlandais «Ilta-Sanomat», Kummola n'a pas mâché ses mots. «J'ai pitié et honte pour lui, il est complètement russifié», a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre : «Il est devenu de plus en plus pro-russe au fil des ans et le retrait de l'organisation du Mondial (ndlr : 2021) à la Biélorussie a été très dur pour lui. Maintenant, je ne veux rien dire de plus sur lui. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu la malchance de voir toute ma carrière au conseil d’administration international et en tant que vice-président de l’IIHF se dérouler sous son ère. Chacun peut en tirer les conclusions qu'il veut.»