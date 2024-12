Stefan Schärer quitte avec effet immédiat la présidence du Conseil d'administration de Swiss Ice Hockey (SIHF), qu'il occupait depuis septembre 2023. La fédération a annoncé la démission de l'ancien handballeur international jeudi matin.

Schärer avait succédé au Bernois Michael Rindlisbacher, qui avait démissionné après huit ans à la tête de la fédération suisse. Alors annoncé comme une sorte de sauveur. Il devait rétablir la paix dans le hockey suisse après que les parties s'étaient déchirées à la suite de la scission entre National League et la SIHF en 2021.

Il n'y est visiblement pas parvenu, bien au contraire. Au lieu d'apaiser les tensions entre la ligue et la fédération, Stefan Schärer (59 ans) a subi de plus en plus de pressions à l'interne. Comme l'écrit la «NZZ», même une grève au sein du secrétariat a récemment été évoquée. Schärer aurait dressé de nombreux collaborateurs contre lui en raison de son style de direction dur.

Au début, la tâche l'avait pourtant séduit, a-t-il assuré dans le communiqué de la fédération. Mais «malheureusement, je me suis rendu compte que nos structures étaient particulièrement complexes et qu’il était loin d’être aisé d’aboutir à des décisions acceptables par la majorité», explique-t-il.

Stefan Schärer regrette «le manque de volonté de compromis parfois affiché par les différentes parties prenantes», souligne-t-il. «Dans ce contexte, je suis arrivé à la conclusion que je souhaitais, dès 2025, investir mon temps et mon énergie dans des mandats et des projets susceptibles de progresser plus rapidement», poursuit-il.

Anner aux manettes, en attendant

La direction du Conseil d'administration est confiée au vice-président de la fédération Marc-Anthony Anner, conformément aux statuts. Le processus de nomination d’un nouveau président et la recherche du successeur de Stefan Schärer seront lancés sans délai, souligne le communiqué de la SIHF.

Avec le départ de Schärer - lequel continuera à représenter la SIHF au sein du comité de l'association «Jeux olympiques et Paralympiques d’hiver Suisse 2038» -, les problèmes du hockey sur glace suisse ne disparaissent cependant pas pour autant.

La National League surfe certes une vague de succès, mais la Swiss League continue à se battre pour survivre depuis sa séparation il y a trois ans. Et le nombre de repêchages en NHL a fortement diminué ces dernières années. La médaille d'argent remportée par l'équipe nationale masculine au championnat du monde 2024 ne doit pas masquer la réalité. Le nouveau président ne manquera pas de travail.

