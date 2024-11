L'équipe de Suisse se lance dans une nouvelle campagne qui doit la mener au Mondial à Herning, au Danemark, en mai prochain. Pour la Karjala Cup à Helsinki, Patrick Fischer a convoqué pas mal de routiniers histoire de faire bonne figure.

Patrick Fischer et la Suisse lance leur nouvelle campagne à Helsinki. IMAGO/ActionPictures

ATS

Parce que oui, la Suisse est vice-championne du monde, mais il ne faut pas oublier tout ce qui avait précédé lors des rencontres de préparation dans le cadre de l'Euro Hockey Tour. On se souvient que la saison passée, la Suisse avait dû attendre le 12e et dernier match, juste avant le Mondial à Brno face à la Tchéquie, pour signer son unique victoire dans ces rencontres entre les quatre pays.

Patrick Fischer a envie de voir une équipe qui évolue dans le bon sens et qui peut s'appuyer sur les excellentes choses aperçues à Prague, même si l'apport des joueurs de NHL avait été évident.

Remercier les «Silber Helden»

Traditionnellement, «Fischi» convoque la plupart des meilleurs joueurs pour ce premier rassemblement. Avec Denis Malgin et Sven Andrighetto, le sélectionneur emmène le meilleur duo helvétique de National League.

Il a aussi choisi la triplette défensive Simion-Senteler-Herzog qui avait été convaincante en mai à Prague. Une façon de remercier les «Silber Helden», comme il l'a dit en interview. Voilà aussi pourquoi on retrouve l'inusable Andres Ambühl avec ses 41 ans. La légende davosienne ne connaît pas un exceptionnel début de saison en club, mais il avait contribué à la conquête de l'argent dans l'O2 Arena.

En défense, hormis Andrea Glauser ménagé et Sven Jung blessé, Fischer a appelé ses quatre autres grognards du mois de mai dans la capitale tchèque: Dean Kukan, Romain Loeffel, Christian Marti et Michael Fora.

Trois matches au programme

Le début de saison très poussif de Fribourg fait que l'on ne retrouve pas Christoph Bertschy. Lausanne et Genève comptent de leur côté trois joueurs avec Théo Rochette, Damien Riat et Fabian Heldner, ainsi que Tim Berni, Marco Miranda et le néophyte Giancarlo Chanton. L'autre petit nouveau s'appelle Nicolas Baechler, attaquant des Zurich Lions.

La Suisse affronte la Finlande (avec 9 joueurs de National League) jeudi à 17h30, puis la Suède (sans aucun joueur de National League) samedi à 12h30, avant de clore son tournoi face aux Tchèques (avec 3 joueurs de National League) dimanche à 12h30.

Archives

Hockey : les vice-champions du monde célébrés à Kloten Pour l'équipe nationale suisse de hockey sur glace, le rêve d'un premier titre de champion du monde s'est envolé dimanche soir. L'équipe de l'entraîneur Patrick Fischer s'est inclinée 0-2 en finale face à l'hôte tchèque. 27.05.2024

jfd, ats