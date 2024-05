Il était très attendu, il n'a pas déçu. Pour son premier match au Championnat du monde à Prague face à la Tchéquie, Kevin Fiala a aidé la Suisse à battre la Tchéquie 2-1 tab.

ATS

«On ne fait pas trop long parce que j'aimerais aller dormir.» C'est un Kevin Fiala tout sourire et blagueur qui s'est présenté devant la presse après avoir inscrit l'unique but suisse dans le jeu ainsi qu'un des deux tirs au but.

Il faut dire que le Saint-Gallois de 27 ans est sur un petit nuage depuis quelques jours. Sa femme Jessica a en effet donné naissance à leur petite fille prénommée Masie-Mae. Et comme l'accouchement a eu lieu plus tôt que prévu, l'attaquant des Los Angeles Kings a pu rejoindre le pays de ses parents afin d'aider la Suisse.

«Elle m'a poussé, raconte Fiala au sujet de sa femme. Elle sait à quel point c'est important pour moi et je la remercie encore. Ce fut un long vol, mais j'ai pu jouer ce match contre les Tchèques et c'est vraiment génial que l'on ait pu gagner.»

Revoir sa grand-maman

Forcément et même si Fiala a la fibre patriotique, laisser son épouse et son bébé n'a rien d'évident. «Ce n'était vraiment pas facile de les quitter, raconte le héros de la soirée. Mais je sais que ma fille est entre de très bonnes mains avec ma femme et sa maman.»

Est-ce que cette première soirée praguoise aurait pu mieux se dérouler? «Non, c'était vraiment super. J'ai une partie de ma famille qui est là. J'ai ma grand-maman qui est venue me chercher à l'aéroport. C'est vraiment spécial parce que je ne la vois pas souvent. Il faudra d'ailleurs que je prenne le temps d'aller la voir chez elle. Je suis arrivé avec beaucoup d'énergie et d'adrénaline. Cela s'est ressenti lors du penalty.»

Durant la séance de tirs au but, Fiala a sorti un mouvement magnifique pour déboussoler le gardien et placer la Suisse sur les bons rails. Et après avoir marqué, le Saint-Gallois a mis son gant vers l'oreille en guise de célébration. «Ce n'était pas planifié et il n'y avait pas de signification particulière, explique-t-il. J'ai entendu les fans qui criaient si fort et je trouvais ça cool, mais j'avais juste envie de les rendre plus silencieux.»

