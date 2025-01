Les Devils et leur colonie suisse ont conclu leur plus long «road trip» de la saison sur une cinquième défaite en six matches. New Jersey s'est incliné 3-2 en prolongations sur la glace des New York Rangers jeudi.

Keystone-SDA, ATS ATS

Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont tous restés «muets» dans le camp des Devils, qui avaient renoué avec la victoire lundi à Seattle après une série de quatre défaites loin de leurs bases. Meier était par ailleurs présent sur la glace lorsque Sam Carrick a donné le deuxième point aux Rangers en marquant le 3-2 après 2'48 en «overtime».

Jack Hughes plaide coupable sur ce but, lui qui a perdu le puck pour permettre à Reilly Smith de partir en contre-attaque avec Carrick face au seul Timo Meier revenu en défense. Le no 86 des Devils avait jusque-là porté son équipe en inscrivant le 1-1 à la 25e avant de signer la passe décisive sur le 2-1 de Jesper Bratt (29e). Les Rangers étaient revenus à 2-2 avant même la fin du deuxième tiers.