La saison de NHL commence vendredi à Prague avec une rencontre entre les New Jersey Devils (avec 3 Suisses) et les Buffalo Sabres. Onze Helvètes devraient griffer les glaces nord-américaines.

Nico Hischier tourne régulièrement à environ un point par match depuis plusieurs saisons.

La hiérarchie suisse en NHL est relativement bien établie. On peut même dire que neuf joueurs font partie des meubles. Honneur au meilleur d'entre eux: Roman Josi. A Prague lors du dernier Championnat du monde en mai, le Bernois a démontré pourquoi il était l'un des trois meilleurs défenseurs de la planète. Sa seule présence a porté la Suisse et il n'a pas manqué grand-chose pour ramener l'or.

A Nashville, le capitaine aux 1000 matches de NHL a de quoi avoir le sourire. Parce que son club a réalisé trois achats plus qu'intéressants en enrôlant Steven Stamkos, Jonathan Marchessault et Brady Skjei. Pas sûr qu'avec ses trois-là plus un Filip Forsberg proche des 50 buts, la Suisse ait la chance de revoir Josi au Mondial à Herning en mai de l'année prochaine.

Trois attaquants à plus de 30 goals ?

Engagés dans la capitale tchèque pour deux rencontres des Global Series, Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont eux aussi un statut de vétéran. Nico Hischier tourne régulièrement à environ un point par match. La saison passée, il avait inscrit 27 buts, soit dans la lignée de l'exercice 22/23. Timo Meier avait lui inscrit 28 goals, un total en deçà de ses 40 buts de la saison 22/23. Mais avec Jack Hughes et Jesper Bratt, l'Appenzellois a de quoi se réjouir. Quant à Jonas Siegenthaler, il cherchera à éviter les blessures comme l'an passé où il n'a pu disputer que 57 des 82 matches.

Pour sa deuxième saison à Los Angeles, Kevin Fiala a une fois de plus dépassé les 70 points. Ses 29 buts correspondent au deuxième meilleur total de sa carrière. En débarquant à Prague juste après la naissance de sa fille, le Saint-Gallois a marqué des points auprès des supporters suisses. Plus posé, l'ailier possède un talent hors du commun.

Suter et Kurashev en fin de contrat

Pour Nino Niederreiter à Winnipeg, il a fallu se réinventer. Mais le Grison a obtenu un nouveau bail de trois ans et tout le monde (re)connaît le professionnalisme d'El Nino. Si le natif de Coire dispute une saison dans ses standards, il devrait approcher les vingt buts.

Un plateau qui pourrait être l'objectif de Pius Suter avec les Vancouver Canucks, même si le Zurichois a de la concurrence au sein de son équipe. En fin de contrat, Suter doit faire en sorte de se montrer pour pouvoir rester dans la meilleure ligue du monde.

Fin de contrat, c'est aussi le sort de Philipp Kurashev. Peu inspiré à Prague, le joueur aux origines russes avait été performant avec Chicago, réussissant 54 points (18 goals) en 75 parties. S'il reste centre de deuxième ligne tout en ayant du temps de jeu en power-play, Kurashev devrait obtenir un nouveau bail.

Des matches pour Schmid et Bichsel ?

Ce nouveau bail, Janis Moser l'a décroché à Tampa (2 ans à 3,3 millions de dollars par saison). Après trois saisons dans le désert d'Arizona, le Seelandais de 24 ans découvre la chaleur moite de la Floride. S'il fait la paire avec Victor Hedman, Moser va encore progresser. Et pourquoi pas améliorer son record de 31 points en une saison?

Deux autres Helvètes pourraient jouer des matches cette saison. Il s'agit du gardien Akira Schmid, désormais à Las Vegas après New Jersey, et du défenseur Lian Bichsel à Dallas. En présaison, le Soleurois de 20 ans a démontré pourquoi les recruteurs de NHL étaient tombés amoureux de lui. Capable d'utiliser son double mètre et ses 106 kilos, l'ancien junior de Bienne est une force de la nature. Après avoir commencé la saison passée en AHL, il était reparti à Rögle en Suède et avait été bon en play-off. Comme Dallas ne commence pas avant le 10 octobre, on ne connaîtra pas l'effectif avant la semaine prochaine.

