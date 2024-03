Touché à l'oeil droit jeudi dernier contre Davos, le défenseur du HC Bienne Yannick Rathgeb a donné de ses nouvelles sur Instagram ce samedi.

Jeudi dernier, Yannick Rathgeb a été frappé par le Davosien Rico Gredig. KEYSTONE

Jeudi dernier, le défenseur du HC Bienne Yannick Rathgeb était contraint de quitter ses coéquipiers à la 27e minute d'une rencontre qui s'est terminée aux tirs au but après avoir reçu un coup de poing du jeune attaquant davosien Rico Gredig. Deux jours plus tard, le Bernois de 28 ans a donné de ses nouvelles.

«Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé un message. Après 36 heures, j’ai enfin pu rouvrir les yeux. La moitié de la cornée de mon oeil droit a été arrachée. Mon oeil gauche va bien, mais je n'ai pas pu l'ouvrir à cause de mon oeil droit, blessé, qui voulait s'ouvrir aussi», a commencé par expliquer sur Instagram le défenseur.

«Le médecin m'a dit que bien que ce soit incroyablement douloureux, cela devrait guérir très rapidement, entre 3 et 5 jours, et que je ne garderai pas de séquelles. J'espère que l'équipe restera dans la course (ndlr: aux play-off) et que je pourrai encore porter le maillot du EHCB», a poursuivi l’international suisse, qui quittera le club seelandais pour Fribourg au terme de la saison.