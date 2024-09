Swiss Cycling a retenu 40 athlètes – 14 femmes et 26 hommes – pour les Championnats du monde qui auront lieu la semaine prochaine à Zurich. Avec un total de... 66 titres attribués, une délégation aussi fournie s'impose.

Stefan Küng et Marc Hirschi (ici aux JO) espèrent briller lors de ces Mondiaux à domicile. KEYSTONE

ATS

Emmenée par les médaillés de Paris Franziska Matile-Dörig, Flurina Rigling et Celine van Till, l’équipe de paracyclisme nourrit à nouveau de grandes ambitions.

En cyclisme, les meilleures chances seront pour Stefan Küng et Sefan Bissegger dans le contre-la-montre. Pour la course sur route, le leader de l’équipe Marc Hirschi pourra compter sur le concours de Küng bien sûr, mais aussi de Mauro Schmid, de Silvan Diller, de Johan Jacobs et de Yannis Voisard.

En l’absence de Marlene Reusser, Caroline Baur, Elise Chabbey, Elena Hartmann et Noemi Rüegg ont été retenues pour la course sur route. Elena Hartmann disputera également le contre-la-montre.

