Les Championnats d'Europe de descente VTT se déroulent ce week-end à Champéry. L'expérimentée Camille Balanche et l'ambitieuse Lisa Baumann représentent les meilleures chances de médailles dans le camp helvétique.

Camille Balanche n'arrive pas dans le Chablais au meilleur de sa forme (archive). KEYSTONE

ATS

Les Championnats du monde de VTT se dérouleront en Valais en septembre 2025. A un peu plus d'une année de ce grand rendez-vous, la station de Champéry accueille les Championnats d'Europe de descente. Il s'agira d'une répétition générale, puisque la descente se déroulera l'an prochain sur les hauteurs de Champéry, sur la même piste que celle empruntée ce week-end pour les Européens.

Le plateau sera de qualité samedi et dimanche dans la station du Val d'Illiez. Ce n'est pas toujours le cas lors des Championnats d'Europe. «Tout le monde veut acquérir de l'expérience sur le parcours des Mondiaux», explique Lisa Baumann. La Neuchâteloise de 22 ans monte en puissance, elle qui a décroché la médaille de bronze européenne l'an dernier aux Menuires, en France.

Encore des séquelles pour Camille Balanche

Ancienne Championne du monde et vainqueure du classement général de la Coupe du monde, Camille Balanche n'arrive pas dans le Chablais au meilleur de sa forme. La Locloise souffre encore des séquelles de sa grave chute d'août 2023 en Andorre, lors de laquelle elle avait subi un traumatisme crânien et des blessures à un pied, à un genou, au thorax ainsi qu'à un pouce.

«Lorsque mes réserves d'énergie sont pleines, je peux réaliser de très bons temps et j'ai l'impression d'être comme avant l'accident. Mais ma capacité de concentration diminue beaucoup plus vite, et c'est là que c'est dangereux», explique la Neuchâteloise de 34 ans à propos des conséquences de son traumatisme crânien. Ces derniers temps, elle a renoncé à plusieurs reprises à participer aux qualifications et aux finales en Coupe du monde.

Un point positif tout de même pour Camille Balanche: contrairement aux épreuves de Coupe du monde, les Championnats d'Europe se déroulent sur une manche le samedi et une autre le dimanche. Il n'y a pas de demi-finale, ce qui devrait offrir un peu plus de confort à l'athlète établie à Macolin.

ATS