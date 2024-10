Les spécialistes suisses du VTT ont échoué lors des courses les plus importantes en 2024, notamment aux Jeux olympiques et aux Mondiaux. Mais lors de la finale de la Coupe du monde au Canada, Alessandra Keller et Sina Frei ont mis une note positive sur la saison des Helvètes.

Alessandra Keller a été la cycliste la plus constante de l'année 2024. IMAGO

Alessandra Keller (28 ans) a été la cycliste la plus constante de l'année, comme déjà en 2022. La Nidwaldienne a certes échoué dans les courses aux médailles, mais elle a amassé les points avec régularité en Coupe du monde, en finissant les huit épreuves dans le top 10, dont trois podiums. Elle a aussi brillé en short track avec deux succès et deux autres places dans le top 3. Cela lui a valu la victoire au général de la Coupe du monde, ainsi qu'au classement du short track.

«Je suis fière de moi et de la constance montrée durant toute la saison. Gagner les deux globes est une récompense pour mon team, qui m'a parfaitement soutenu durant l'année. Pour moi, le highlight est la victoire au général de la Coupe du monde», a-t-elle déclaré. Alessandra Keller veut déjà se concentrer sur 2025 et les Mondiaux en Valais. «Toute ma saison sera focalisée sur cet objectif», a expliqué la Nidwaldienne.

Jusqu'à la tournée automnale en Amérique du Nord, Sina Frei (27 ans) avait vécu une saison à oublier. Une blessure à une main en mai, puis des performances moyennes, la Zurichoise semblait loin de pouvoir se mêler à la lutte pour les premières places.

Mais après avoir traversé l'Atlantique, les choses ont changé. Deux podiums à Lake Placid (2e) et Mont-Sainte-Anne (3e), assortis de deux succès en short track, ont embelli son bilan. «J'ai galéré en début de saison. Alors c'est un happy end pour moi. Je peux partir détendue en pause et me préparer sereinement pour l'an prochain.»

jos, ats