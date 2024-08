Alinghi Red Bull Racing a manqué son entame de Coupe Louis Vuitton. Le défi helvétique s'est incliné face à l'Orient Express Racing Team, la seule équipe qu'il avait battue en régate préliminaire, pour son seul match disputé jeudi sur le plan d'eau de Barcelone.

Alinghi devra donc très vite monter en puissance pour éviter la 5e place de ce double Round Robin, la seule qui sera synonyme d'élimination. Il s'agira de réagir dès vendredi: la formation helvétique aura également un seul match au programme, dès 14h face au défi britannique, qui a quant à lui gagné son premier match jeudi. 29.08.2024

ATS

Le staff d'Alinghi n'avait pas caché sa volonté de marquer les esprits pour ce premier duel du double Round Robin, qui l'opposait à l'équipe présumée la plus faible - et la moins bien préparée - parmi les cinq Challengers. Mais les Helvètes doivent déchanter après cette première journée de compétition.

Le premier des huit matches programmés durant cette phase préliminaire s'est soldé par une défaite, concédée pour 24 secondes. Un écart qui s'est réduit de moitié lors du dernier bord, l'équipage français ne prenant plus le moindre risque après avoir franchi la dernière bouée avec une marge de 48 secondes.

«On n'a pas réussi une bonne course. On n'a pas bien géré le départ et le vent instable», a pesté Maxime Bachelin, l'un des deux barreurs d'Alinghi en compagnie d'Arnaud Psarofaghis. Mais «nos cyclors ont effectué un super job», a-t-il néanmoins souligné lors d'une interview effectuée à bord de BoatOne.

«C'est assez frustrant»

«Le fait d'avoir manqué notre départ nous a poussés à faire une manoeuvre supplémentaire et à nous écarter de nos adversaires», a analysé Nicolas Rolaz.

«Le fait d'avoir manqué notre départ nous a poussés à faire une manoeuvre supplémentaire et à nous écarter de nos adversaires», a analysé Nicolas Rolaz. «Nous sommes bien revenus au portant, mais au deuxième tour ils ont fait un super travail pour nous bloquer et nous empêcher de prendre le côté qu'on voulait», a-t-il ajouté.

«C'est dur de revenir, et c'est assez frustrant», a-t-il poursuivi, interrogé par Keystone-ATS à son retour à la base d'Alinghi. «Mais il faut aller de l'avant. On a encore beaucoup de courses à disputer, et beaucoup de belles choses à faire. Même si on espérait forcément mieux, on reste positif», a-t-il ajouté.

Réagir dès vendredi

Cette défaite n'a effectivement rien de rédhibitoire, sept matches - sans compter les deux duels prévus hors compétition face au Defender néo-zélandais - figurant encore au programme d'Alinghi dans cette phase préliminaire. Mais chaque victoire va compter, comme Arnaud Psarofaghis l'avait répété mercredi en conférence de presse.

Alinghi devra donc très vite monter en puissance pour éviter la 5e place de ce double Round Robin, la seule qui sera synonyme d'élimination. Il s'agira de réagir dès vendredi: la formation helvétique aura un seul match au programme, dès 14h face au défi American Magic, qui a aussi perdu son premier match jeudi.

ats