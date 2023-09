Après des mois, voire des années, d'entraînements et de développements technologiques, les six défis engagés sur la Coupe de l'America 2024 vont enfin s'affronter de vendredi à dimanche à Vilanova (Espagne), lors de régates préliminaires.

«On est impatients, c'est un nouveau challenge. L'enjeu c'est de comprendre ce bateau et d'avancer au maximum sur les réglages pour arriver sur l'AC75 en étant très confiants», a résumé auprès de l'AFP le barreur français Quentin Delapierre.

Pour ces premières régates, l'organisateur de la prochaine Coupe de l'America, qui aura lieu à partir du 12 octobre 2024 à Barcelone, a imposé aux défis engagés de participer à bord d'un AC40, monotype modèle réduit de l'AC75 utilisé l'année prochaine.

«Ce n'est pas avec l'AC75 qu'on va naviguer ce week-end, mais c'est la même architecture de bateau», a noté Delapierre. Pour les six pays en lice, l'enjeu de ce week-end est avant tout de se jauger: une victoire lors de la finale à deux bateaux dimanche ne rapporte rien sur le plan sportif.

La crème des régatiers

«Mais on est tous compétiteurs et on a envie de battre les autres. C'est toujours bien de marquer les esprits», a toutefois estimé le jeune skipper français. Le défi bleu-blanc-rouge aura toutefois fort à faire lors des trois manches quotidiennes organisées avec toute la flotte sur l'eau à partir de vendredi après-midi.

Outre les Suisses d'Alinghi et les Italiens de Luna Rossa, engagés sur la Coupe bien avant les Bleus, le «defender» néo-zélandais, les Britanniques d'Ineos et l'équipe American Magic comptent dans leurs rangs pléthore de marins chevronnés.

A la barre de l'AC40 kiwi, le navigateur Peter Burling – plus jeune vainqueur de la Coupe en 2017 à seulement 26 ans – remet son titre en jeu pour la troisième fois, tandis que Sir Ben Ainslie, quadruple médaillé d'or en voile olympique, espère mener la Grande-Bretagne à son premier sacre.

«On arrive un peu sur le tard, mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas performer on a les armes pour surprendre et faire des belles choses, a prévenu Delapierre, A nous de bien régater».

