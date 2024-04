Eloigné des parquets depuis une année, Blake Griffin annonce sa retraite à 35 ans. Six fois sélectionné au All-Star Game, Blake Griffin avait été choisi en no 1 de la draft 2009 par les Clippers. Ses débuts, tonitruants, avaient été retardés d'un an par une blessure.

Blake Griffin annonce sa retraite à 35 ans. IMAGO/Icon Sportswire

ATS

Il avait ensuite rejoint Detroit (2017), Brooklyn (2021), puis disputé une dernière saison 2022-2023 pour un rôle mineur avec Boston. Positionné ailier ou ailier-fort, Griffin a vu sa carrière freinée par plusieurs blessures, notamment au genou gauche, lui qui a tout de même connu neuf saisons à plus de 20 points par match de moyenne.

Avec ses qualités athlétiques inouïes, Griffin a marqué la ligue nord-américaine de ses dunks puissants, notamment lors du All-Star Game 2011 pour sa saison rookie, lorsqu'il avait sauté par dessus une voiture.

AFP