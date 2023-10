Clint Capela et les Hawks ont connu la défaite mercredi pour leur premier match de la saison de NBA, tout comme les Spurs du très attendu Victor Wembanyama.

Atlanta s'est incliné 116-110 à Charlotte, alors que San Antonio a été battu 126-119 à domicile par Dallas.

Auteur de 15 points et 13 rebonds – dont 6 captés en phase offensive, Clint Capela a fait le job face aux Hornets. Le pivot genevois a néanmoins terminé cette partie avec le moins bon différentiel de son équipe: -19. Centre de Charlotte, Mark Williams (13 points, 15 rebonds) affiche un +19...

Alors que tous les regards étaient braqués mercredi sur le no 1 de la dernière draft Victor Wembanyama, le no 2 Brandon Miller a brillé dans le camp des Hornets en inscrivant 13 points dont 8 dans le dernier quart en sortant du banc. Mais l'homme du match fut l'arrière Terry Rozier, auteur de 24 points, 6 assists et 5 rebonds.

15 points pour Wemby

Victor Wembanyama n'a quant à lui pas manqué ses débuts sous le maillot des Spurs, inscrivant 15 points – avec un 3/5 à 3 points – en 23 minutes passées sur le parquet du Frost Bank Center. Son premier panier, primé, a été inscrit après 3'35'' de jeu et lui a valu une ovation.

Le géant français, qui a capté 5 rebonds mais commis 5 pertes de balle, a brillé dans le «money time» avec 9 points marqués dans le dernier quart. Mais son réveil a titillé l'orgueil des stars de Dallas, Luka Doncic (33 points, 13 rebonds, 10 assists) et Kyrie Irving (22 points) qui ont assuré le succès des Mavericks dans les dernières minutes de jeu.

