Ces légendes du sport sont devenues : alcoolique, actrice porno, meurtrier...

La semaine dernière, Dani Alves, le deuxième footballeur le plus titré de tous les temps, a été condamné à quatre ans et demi de prison pour viol. Le Brésilien est loin d'être le premier sportif à avoir atteint des sommets avant de tomber bien bas.

Dani Alves a été condamné la semaine dernière à quatre ans et demi de prison pour viol. IMAGO

Avec 42 titres, le Brésilien Dani Alves (40 ans) est le deuxième footballeur le plus titré de tous les temps derrière Lionel Messi (44 titres). L'arrière droit a soulevé trophée sur trophée avec Séville, le Barça, la Juve puis le PSG, a participé à trois Coupes du monde avec le Brésil, a remporté deux fois la Copa América et a même été sacré champion olympique.

La star du football est aujourd’hui passée de la gloire aux déboires. La semaine dernière, Alves a en effet été condamné à quatre ans et demi de prison pour avoir forcé une jeune femme à avoir des relations sexuelles avec lui dans les toilettes d'une boîte de nuit de Barcelone fin 2022. Une affaire qui dès son éclatement avait poussé Joana Sanz, la femme du Brésilien depuis 2017, à demander le divorce.

Si on peut tout gagner, on peut aussi tout perdre. Alves est loin d'être la seule légende du sport à être tombée bien bas. L'ancien héros national colombien René Higuita, célèbre pour son fameux coup du scorpion, a fait quelques mois de prison pour ses relations avec Pablo Escobar. Légende du football britannique, George Best est, lui, mort après un long combat perdu contre l'alcool.

Quant à Robinho, il a été condamné à neuf ans de prison pour un viol en réunion commis sur une jeune femme à Milan en 2013 (mais il n'a pas encore purgé sa peine, car le Brésil refuse d’extrader ses ressortissants). Ronaldinho a lui été emprisonné pour usage de faux passeport tandis que l'ancien footballeur italien Vincenzo Iaquinta, champion du monde 2006, a été condamné en 2018 à deux ans de prison en raison de ses liens plus qu'avérés avec la mafia.

Et la liste des superstars du sport ayant vu leur carrière se briser est encore longue. Les cyclistes Marco Pantani, Jan Ullrich et Lance Armstrong par exemple. D'autres athlètes d'exception comme le boxeur Mike Tyson, le sprinteur Ben Johnson, la championne d'athlétisme Marion Jones, le basketteur Denis Rodman ou le golfeur Tiger Woods ont également connu de gros problèmes, parfois insurmontables, dans leur vie. Considéré comme le plus grand sauteur à ski de l’histoire, Matti Nykänen a lui progressivement sombré dans la déchéance, l’alcool et la violence, jusqu’à sa mort en 2019.

blue Sport s'est penché sur cinq destins tragiques de stars du sport.

Tonya Harding : la «sorcière des glaces»

Le 6 janvier 1994, la rivalité entre les patineuses américaines Tonya Harding, «le petit barracuda», et Nancy Kerrigan, «la princesse de la glace», prend un tour dramatique, à six semaines des Jeux olympiques d’hiver de Lillehammer.

Alors que Nancy Kerrigan quitte la glace après un entraînement à Detroit, quelqu'un - caché derrière un rideau - la frappe à la jambe avec une matraque télescopique. «Why ? Why ?», s'écrie Kerrigan, le visage déformé par la douleur. Très vite, l’ex-mari de Tonya Harding, Jeff Gillooly, est désigné coupable : c'est lui qui a commandité l'attaque. Sous pression et deux semaines avant les Jeux olympiques, Harding avoue avoir été au courant de l'agression qui se préparait contre son adversaire.

A Lillehammer, Kerrigan, qui s'est très vite remise sur pieds, remporte la médaille d'argent, tandis qu'Harding termine huitième. Elle est ensuite condamnée à trois ans de prison avec sursis et suspendue à vie. Les conséquences de cette affaire sont désastreuses : Harding est détestée («des gens ont couvert ma porte d'entrée, ma voiture et ma boîte aux lettres d'excréments») et fauchée.

Pour se faire de l'argent, elle tente à peu près tout. Catcheuse, boxeuse, pilote de course, chanteuse, actrice et même actrice porno. Mais elle ne réussit nulle part. Seul le film «I, Tonya», sur l'un des pires scandales sportifs de l'histoire, connaît le succès. Depuis 2010 et son troisième mariage, elle s'appelle officiellement Tonya Price. Mais rien n'y fait. Pour le public, elle restera à jamais Tonya Harding, la «sorcière des glaces».

O.J. Simpson : le procès qui a déchiré l'Amérique

En 1969, O.J. Simpson a l'honneur d'être choisi au premier tour lors de la draft NFL. Pendant des années, le running back va de touchdown en touchdown. Même après sa carrière sportive, tout semble rouler comme sur des roulettes pour la superstar du football américain. Grâce à son rôle de détective Nordberg dans «Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?», Simpson devient même un acteur mondialement connu.

Mais en 1994, il connaît une chute vertigineuse : il est accusé d'avoir poignardé son ex-femme et le petit ami de celle-ci. Il tente alors d’échapper à son arrestation. Après une course-poursuite rocambolesque avec la police retransmise en direct à la télévision, il est finalement arrêté. Son procès dure neuf mois et passionne les Américains. Malgré des indices accablants, Simpson est toutefois déclaré non coupable du double meurtre. La conclusion de ce procès reste encore aujourd'hui controversée.

En 2007, O.J. Simpson publie un livre, intitulé «If I did it : Confessions of the Killer», dans lequel il décrit comment il s'y serait pris pour tuer sa femme... s'il avait effectivement commis le meurtre. Etrange.

O.J. Simpson finit tout de même par aller en prison : en 2008, il écope de 33 ans de prison pour enlèvement et agression à main armée. En 2021, il est toutefois libéré prématurément pour bonne conduite. Selon les médias américains, l'ancien joueur de la NFL et acteur souffrirait d'un cancer de la prostate.

Paul Gascoigne : un miracle qu'il soit encore en vie

Gazza, le roi du dribble anglais aux pieds d'or. Son ancien coéquipier Gareth Southgate le décrit comme «le dernier génie de l’Angleterre». Comparer d'autres joueurs à lui est absolument impossible et injuste. Mais si sa carrière a été faite de coups de génie, elle a aussi été faite de coup de sang.

Au début, Paul Gascoigne ne se fait remarquer que par ses propos grossiers et ses farces. Bientôt par ses dérapages, souvent alcoolisés. Gazza aime en effet boire et se bagarre souvent. Avant les matches, il lui arrivait d'avoir besoin de brandy, de vin et de coke pour se mettre en jambes, dira-t-il un jour. C'est un miracle qu'il soit encore en vie. A plusieurs reprises, il frôle la mort. Des dettes fiscales conduisent à la ruine l'homme qui, en tant que footballeur, avait enchanté des millions de personnes et gagné des millions.

Gascoigne n'en manque pas une : violences domestiques, prison, scandales, dépressions et toujours des dérapages, suivis de cures de désintoxication. Ce qui fait le bonheur des tabloïds britanniques.

En 2016, l'ancien milieu de terrain est photographié, en peignoir, à la sortie d'un taxi, une cigarette à la bouche, fortement amaigri et le regard vide. Beaucoup craignent que ce ne soient les dernières photos de lui. Et pourtant, Gazza est toujours vivant. Sa dernière Une ? En septembre 2023, lorsqu'il embrasse le prince William, qui se laisse faire stoïquement, pour le saluer. Après tout, c'est Gazza, le dernier génie de l'Angleterre !

Paul Gascoigne exposes himself in the street on the hunt for more booze https://t.co/y1OTtjjFA7 pic.twitter.com/4nxVi4hJdV — The Sun (@TheSun) July 11, 2016

Oscar Pistorius : la chute d’un golden-boy

A l'été 2012, aux Jeux olympiques de Londres, Oscar Pistorius réalise son rêve : l'homme amputé sous les deux genoux concourt aux côtés de valides. Le Sud-Africain remporte ensuite deux médailles d'or et une d'argent aux Jeux Paralympiques.

Et puis, moins d'un an plus tard, tout bascule. Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, Pistorius tue sa petite amie Reeva Steenkamp de plusieurs coups de feu à travers la porte fermée des toilettes de sa chambre. S'il ne nie jamais les faits, Pistorius affirme qu'il s'agit d'une erreur, car il l'a prise pour un cambrioleur. Il est condamné à 13 ans et cinq mois de prison en appel. En janvier 2024, soit onze ans après les faits, Pistorius bénéficie d'une libération conditionnelle anticipée.

Jennifer Capriati : les montagnes russes

A 13 ans, elle dispute sa première finale WTA. Jamais le tennis n'avait connu pareille petite merveille. Elle signe dans la foulée son premier contrat de sponsoring pour cinq millions de dollars américains. À 15 ans, elle élimine à Wimbledon la championne en titre Martina Navrátilová en quarts de finale. À 16 ans, soit en 1992, elle remporte l'or olympique aux JO de Barcelone. Puis à 17 ans... elle est arrêtée pour vol à l'étalage. Le magot : une bague coûtant... 35 dollars ! En 1994, elle est à nouveau arrêtée, cette fois-ci pour possession de marijuana.

Après une suspension de deux ans incluant une thérapie pour lutter contre sa dépendance à la drogue, Capriati revient sur le court. Et comment ! Elle remporte trois Grands Chelems. En 2004, à 28 ans, elle arrête le tennis. En dehors des courts, les choses continuent à aller de mal en pis : dépression, drogues et cures de désintox. En 2013, son ex-petit ami la dénonce pour coups et blessures et harcèlement. Il fait état d'une centaine d'appels par jour.

Depuis plusieurs années désormais, l'ex-enfant prodige du tennis s'est retirée de la vie publique. On dit que Capriati vit dans un appartement de luxe sur Singer Island en Floride - avec une plage privée.