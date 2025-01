Pressé d'arriver ? Charlie Dalin, attendu en vainqueur du 10e Vendée Globe aux Sables-d'Olonne dans la nuit de lundi à mardi, trouve que «le temps passe moins vite» à l'approche du but.

Vendée Globe: Le Havre derrière Charlie Dalin pic.twitter.com/uW4OHWf90a — BFM Normandie (@BFM_Normandie) January 13, 2025

AFP Clara Francey

A la mi-journée, le skipper Macif se trouvait à moins de 150 milles (277 km) de la ligne, avec une avance conséquente d'environ 180 milles sur son premier poursuivant Yoann Richomme (Paprec Arkea).

«Pour le moment c'est concentration, continuer à me reposer, bien manger... je ne pense pas trop à l'arrivée», a expliqué dans la matinée le navigateur de 40 ans, dans un message audio transmis aux organisateurs.

Après avoir atteint la pointe de la Bretagne, le marin normand entame une lente descente vers les Sables en raison de faibles conditions de vent, appelées à le ralentir encore un peu plus.

«Devant les côtes, le vent devrait être assez mou (...). Les conditions sont instables, il va falloir trouver le bon compromis: que le bateau continue d'avancer», a détaillé Dalin.

D'après la direction de course, Dalin doit passer la ligne «entre 03h00 et 07h00» mardi, suivi de Yoann Richomme «entre 16h00 et 21h00». Le leader aura mis 64 jours à boucler son tour du monde, soit neuf de moins que le record d'Armel Le Cléac'h en 2017. «Je me suis surpris plusieurs fois à me dire qu'on faisait beaucoup de terrain en peu de temps», a-t-il expliqué.

Malgré tout, le temps commence à se faire long pour le deuxième de l'édition 2020/2021.

«C'est quand on est proche de la destination que le temps passe moins vite, comme quand on part en vacances, c'est toujours le dernier kilomètre le plus long», a philosophé Charlie Dalin.