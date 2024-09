Alinghi Red Bull Racing attend toujours de connaitre les délices de la victoire à Barcelone. Le bateau suisse a concédé dimanche ses quatrième et cinquième défaites dans la Coupe Louis Vuitton.

ATS

Alinghi s'est incliné devant les Néo-Zélandais, lesquels toutefois ne concourent pas de ce round-robin en leur qualité de «defender», et devant les Italiens de Luna Rosa. Ces nouveaux revers placent le défi suisse au pied du mur. Il doit impérativement gagner de la vitesse et une plus grande efficience dans ses départs s'il entend se qualifier pour les demi-finales.

Pour éviter la dernière place de ce round-robin, Alinghi devra battre les Français de l'Orient Express Racing Team. Les Français ont bien failli créer la surprise dimanche face aux Britanniques et cueillir un deuxième point qui aurait placé Alinghi dans une situation encore plus précaire.

