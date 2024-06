Comme prévu, la Conseillère nationale bernoise Aline Trede (Verts) et la Présidente du gouvernement vaudois Christelle Luisier Brodard (PLR) ont été élues au Comité central de l'ASF. L'Assemblée des délégués de l'association se tenait vendredi.

Aline Trede a été élue au Comité central de l’ASF. KEYSTONE

ATS

Aline Trede et Christelle Luisier Brodard sont les premières femmes à siéger au Comité central de l'ASF, 129 ans après la création de l'association. Ce Comité est passé de sept à neuf membres afin d'atteindre un quota de femmes.

Il y a deux ans et demi déjà, la Ministre des Sports Viola Amherd avait imposé aux fédérations sportives nationales (et à l'association faîtière Swiss Olympic), par le biais d'un paquet de mesures, d'avoir au moins 40% de femmes dans les instances dirigeantes d'ici 2025. L'ASF avait modifié ses statuts il y a un an afin d'augmenter le nombre de membres de son Comité central.

Jusqu'à présent, cet organe de direction était composé du président central (Dominique Blanc) et de deux représentants de chacun des trois départements (Swiss Football League, 1re ligue et football amateur). Selon les nouveaux statuts, les deux femmes désormais élues sont considérées comme des membres indépendants qui n'ont aucun lien avec un département ou un club de l'ASF.

Luisier Brodard et Trede se sont fortement engagées dans la perspective du Championnat d'Europe féminin qui aura lieu en 2025 en Suisse, a rappelé l'ASF. Au sein du Comité central, elles devront s'engager pour la durabilité du football féminin en Suisse, et pour les adaptations structurelles nécessaires à cet effet.

L'ASF veut doubler le nombre de footballeuses actives au cours des quatre prochaines années, de 40'000 actuellement à 80'000, a déclaré son chef de presse Adrian Arnold à Keystone-ATS. Le nombre de filles et de femmes licenciées est passé de 31'000 à 41'000 en l'espace de deux ans, mais la «récession» guette.

bi, ats