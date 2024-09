Céline van Till a remporté samedi sa deuxième médaille d'argent aux Paralympiques 2024. La Genevoise a terminé deuxième du sprint de la course sur route en tricycle, après avoir pourtant joué de malchance.

Celine Van Till a cueilli sa deuxième médaille. KEYSTONE

ATS

La phase finale a été extrêmement passionnante. Quatre des six participantes ont lutté jusqu'aux derniers mètres pour les médailles, la tension était palpable à Clichy-sous-Bois. Céline van Till et Emma Lund ont pris un léger avantage, et la Danoise a fait la différence dans les derniers mètres.

Favorite, la Genevoise de 33 ans se réjouit néanmoins de ce deuxième métal parisien. «Je suis très satisfaite de l'argent», a souligné la triple vainqueure du classement général de la Coupe du monde, qui a connu une mésaventure indépendante de sa volonté.

«Dans les dix derniers kilomètres, je n'avais plus d'eau parce que mon réservoir était cassé et que toute l'eau s'était écoulée», a expliqué Céline Van Till, qui n'avait encore jamais connu un incident de ce genre.

Mais elle n'a pas perdu beaucoup de temps, ni d'énergie à s'énerver. Elle a su rester calme, parvenant à suivre le rythme élevé de ses concurrentes. «Il valait mieux que je ne m'inquiète pas trop. Je me suis adaptée à la situation et j'ai pu ainsi réagir aux attaques de mes adversaires», a-t-elle poursuivi.

Céline Van Till quitte Paris avec deux médailles d'argent, et ces Paralympiques sont une expérience qu'elle n'oubliera jamais: «Ma famille et mes autres proches étaient là. Savoir qu'ils m'ont encouragée, c'est merveilleux, ça m'a beaucoup touchée. Jusqu'à présent, j'étais entièrement concentrée sur les courses et dans ma bulle, mais maintenant je vais faire la fête avec eux.»

Pas question néanmoins de se reposer sur ses lauriers: «Ensuite, je vais me concentrer sur les championnats du monde à Zurich». Cela sonne comme une déclaration de guerre, et Céline van Till ne laisse planer aucun doute sur sa volonté de passer à l'attaque à Zurich: «Je me réjouis de prendre ma revanche.»

pavo, ats