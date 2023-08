Ditaji Kambundji s'est qualifiée tranquillement pour les demi-finales du 100 m haies aux Mondiaux de Budapest. La Bernoise de 21 ans a terminé 3e de sa série, en 12''71.

Entrée en matière maîtrisée pour Ditaji Kambundji. Keystone

En lice dans la quatrième et avant-dernière série, Ditaji Kambundji n'a pas eu à forcer son talent pour décrocher l'une des quatre places directement qualificatives. Elle a été devancée par la championne olympique 2021 Jasmine Camacho-Quinn (12''50) et la Néerlandaise Nadine Visser (12''68) dans cette course.

«Je suis soulagée. La nervosité engendrée par la première course est maintenant passée. Je peux me concentrer sur les demi-finales, que je me réjouis de disputer», a souligné au micro de la RTS la médaillée de bronze des Européens en plein air de 2022 et des Européens en salle de 2023.

«Le but était de réussir une course propre et de me qualifier. J'ai pris un bon départ. Mais au milieu de ma course, je me suis montrée trop passive car je ne voulais pas prendre trop de risques», a-t-elle analysé. «C'est OK pour des séries, mais il faudra faire beaucoup mieux.»

Une question d'attitude

Ditaji Kambundji sait qu'elle devra afficher un visage bien plus conquérant pour espérer se hisser en finale jeudi soir (21h22). Elle devra vraisemblablement approcher voire battre son récent record de Suisse (12''47, réussis à Berne le 4 août) mercredi dès 20h45 à l'occasion des demi-finales.

«Tout commence avec l'attitude. Il faut avoir la volonté de forcer un peu plus les choses. C'est ce qui me poussera à réaliser de meilleurs chronos», a encore expliqué la Bernoise, qui a pu constater que les favorites sont en forme. Auteure du meilleur temps des séries, Kendra Harrison a signé tout simplement la meilleure performance mondiale de l'année mardi soir (12''24).