Le Français Dorian Godon a signé l'une des plus belles victoires de sa carrière en enlevant au sprint la 1e étape du Tour de Romandie à Fribourg. Un bel accomplissement pour ce lieutenant souvent «sous-estimé», selon ses propres dires.

Dorian Godon se retrouve avec le maillot jaune KEYSTONE

ATS

«C'est une vraie délivrance, je voulais vraiment gagner aujourd'hui. Pas mal de copains de l'équipe ont fêté des succès dernièrement et je voulais vraiment que ce soit mon tour», a déclaré le coureur de l'équipe Decathlon en conférence de presse.

Lâché dans la dernière difficulté du jour, Godon a pu compter sur le précieux soutien de ses coéquipiers. «Bruno (Armirail) et Jordan (Labrosse) m'ont ramené in extremis après la descente. Ensuite, Nico (Prodhomme) a roulé a bloc pour lancer mon sprint», a-t-il raconté. «J'ai dit que je voulais le faire ce matin et tout le monde m'a fait confiance, c'est top de récompenser ce travail d'équipe.»

Final «trop dur» pour Tudor et Dainese

Cette arrivée groupée aurait pu permettre à Tudor d'enchaîner une deuxième victoire après celle de Maikel Zijlaard lors du prologue, mais Alberto Dainese, le sprinteur italien de la formation suisse, a été lâché. «On a essayé de rouler comme une grosse équipe car c'est ce qu'on ambitionne d'être dans le futur, mais malheureusement c'était un peu trop dur à Fribourg», a analysé Yannis Voisard.

Pour le Jurassien, qui est dans le coup au général (30e à 15''), les choses sérieuses commenceront jeudi avec la première des deux étapes de montagne et une arrivée aux Marécottes. «Je suis très content de mes sensations et de ce que j'ai montré sur ces deux premiers jours» a-t-il lâché.

luwi, ats